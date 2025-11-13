हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में योगी सरकार का मिशन डिजिटल, SMS और WhatsApp से शिकायतों का हो रहा निस्तारण

यूपी में योगी सरकार का मिशन डिजिटल, SMS और WhatsApp से शिकायतों का हो रहा निस्तारण

UP News: योगी सरकार में सरकारी योजनाओं को लागू करने में भविष्य आधारित तकनीकों का प्रयोग कर पारदर्शिता के साथ प्रभावी निगरानी को सुनिश्चित किया जा रहा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 13 Nov 2025 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी को विकसित, समर्थ और सक्षम उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने डाटा आधारित गवर्नेंस व डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से प्रशासनिक पारदर्शिता की नींव रखी जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश स्मार्ट गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां समावेशी विकास को भविष्य आधारित तकनीकों के इस्तेमाल से धरातल पर उतारा जा रहा है. 

उल्लेखनीय है कि चाहें बात स्मार्ट पुलिसिंग की हो, मेडिकल इनोवेशन की हो या फिर एग्रिकल्चरल व एजुकेशनल रिफॉर्म्स की, उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के साथ ही आधुनिक तकनीक के समावेश से समाज के अंतिम पायदान पर स्थित लोगों तक सरकार की लाभदायक योजनाओं के प्रसार को सुनिश्चित कर रहा है.

प्रदेश में डाटा-आधारित प्रशासन ने सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी, त्वरित और जवाबदेह बनाया है. वहीं, तकनीक के व्यापक उपयोग से सेवाओं की वास्तविक समय में निगरानी संभव हुई है, जिससे आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ सीधे और बिना देरी मिल रहा है.

स्मार्ट गवर्नेंस ने यूपी को अनुकरणीय मॉडल के रूप में किया स्थापित

राज्य में स्मार्ट गवर्नेंस के तहत डिजिटल प्रक्रियाओं का तेजी से विस्तार हुआ है. विभिन्न सरकारी विभागों में ऑनलाइन मॉनिटरिंग, डिजिटल फाइल ट्रैकिंग और डाटा-आधारित फैसलों ने प्रशासनिक दक्षता को नई ऊँचाई दी है. इन पहलों ने ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं की सुगमता सुनिश्चित की है, जिससे यूपी देशभर में डिजिटल गवर्नेंस का एक उल्लेखनीय मॉडल बनकर उभरा है.

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और लाइव डैशबोर्ड से त्वरित समाधान

सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, स्कूलों के प्रदर्शन, शिकायत निस्तारण और सेवा उपलब्धता की निगरानी में एसएमएस, व्हाट्सऐप और लाइव डैशबोर्ड का उपयोग निर्णायक साबित हुआ है. इन माध्यमों के जरिए स्कूलों में शैक्षिक गैप की पहचान, योजनाओं की डिलीवरी की पुष्टि और शिकायतों का तत्काल समाधान संभव हुआ है. त्वरित संचार और रियल-टाइम डाटा ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जवाबदेह भी बनाया है.

क्यूआर कोड व डिजिटल टूल्स से बढ़ी पारदर्शिता

मिड-डे मील कार्यक्रम में क्यूआर कोड, गूगल शीट्स, एक्सेल, यूडीआईएससी, टेलीग्राफ तथा गूगल फॉर्म जैसे डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल से व्यवस्था अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद हुई है. इन साधनों से भोजन वितरण की निगरानी, उपस्थिति सत्यापन और गुणवत्ता नियंत्रण का डाटा तुरंत उपलब्ध हो जाता है, जिससे अनियमितताओं पर अंकुश लगा है. तकनीकी नवाचारों ने यह सुनिश्चित किया है कि बच्चों को लाभ समय पर और सही रूप में मिल रहा है.

और पढ़ें
Published at : 13 Nov 2025 05:49 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: चेहरे पर काला मास्क लगाए कैमरे में कैद हुआ आतंकी उमर | Badarpur Border
Bihar Election 2025 : मतदान के बाद भी वोट चोरी के आरोप राजनीति या एक गंभीर हकीकत!
Delhi Red Fort Blast: कार धमाके के आरोपी उमर की एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आई सामने |Terror Alert
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टरों वाला 'आतंकी मॉड्यूल' में आखिर कितने लोग शामिल? |Terror Alert
IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
ट्रेंडिंग
मत बर्बाद करो बचपन... टीचर करा रही थी प्रैक्टिस और नींद में झूमता रहा मासमू, वीडियो देख कराह उठेगा दिल
मत बर्बाद करो बचपन... टीचर करा रही थी प्रैक्टिस और नींद में झूमता रहा मासमू, वीडियो देख कराह उठेगा दिल
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget