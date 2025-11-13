प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले उत्तराखंड के सैन्य धाम का लोकार्पण, राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह पर नहीं हो सका. इस परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी से करवाने की तमाम उम्मीदें थीं, लेकिन पीएम के देहरादून दौरे में सैन्य धाम शामिल नहीं रहा, जबकि 8261 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ.

चारधाम के बाद प्रदेश में पांचवां धाम सैन्य धाम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में की थी. 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शिलान्यास किया. अब धाम का काम लगभग पूरा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य—उत्तराखंड के वीर सैनिकों के सम्मान में भव्य स्मारक के रूप में विकसित करना है.

परियोजना में वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के आरोप

दरअसल, कुछ दिनों पहले आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता विकेश नेगी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाए कि इस परियोजना में वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है. नेगी ने मांग की थी कि लोकार्पण से पहले CBI जांच कराई जाए. वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी लगातार सैन्य धाम के निरीक्षण में लगे रहे.

'काम पूरा होने के बाद सैन्य धाम का होगा विधिवत लोकार्पण'

भाजपा नेताओं के बयानों में भी संकेत था कि पीएम इस धाम का लोकार्पण कर सकते हैं. लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा सैन्य धाम का लोकार्पण न किये जाने पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा—धाम में अभी लिफ्ट लगना बाकी है…बाकी काम पूरा है…लिफ्ट का टेंडर जारी हो चुका है…जैसे ही लिफ्ट लग जाएगी, सैन्य धाम का विधिवत उद्घाटन होगा.

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा—सैन्य धाम प्रधानमंत्री की प्रेरणा से बन रहा है. पीएम के समय की बाध्यता और कुछ कार्यों की फाइनल कंप्लीशन के कारण उद्घाटन अभी नहीं हुआ. जल्द अगली डेट तय होने की संभावना है.

कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

इधर, कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रही है. प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि "ये वही धाम है जिसकी तारीख लगातार बदली जा रही है, करोड़ों का बजट है लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ. PM ने इसका लोकार्पण नहीं किया. पूरा उत्तराखंड समझ रहा है कि सिर्फ दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है." फिलहाल, अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगली तारीख कब घोषित होगी और क्या उस दिन पीएम मोदी ही सैन्य धाम को देश को समर्पित करेंगे?

