मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन पर अब होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!

लखनऊ में अवैध कब्जों पर योगी सरकार योगी सरकार ने एक्शन लिया है. राज्य सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से हजरतगंज स्थित बेशकीमती 2,322 वर्गमीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है. वहीं इस बेशकीमती जमीन पर योगी सरकार ने गरीबों के लिए 72 फ्लैट बनाए हैं. जिन्हें 3 ब्लॉकों में बांटा गया है.

36.65 वर्गमीटर क्षेत्रफल में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट गरीबों के लिए बनाए गए हैं. 20 मीटर चौड़ी बंधा रोड पर स्थित योजना से बालू अड्डा, 1090 चौराहा, नरही, सिकंदरबाग और हजरतगंज चौराह महज पांच से 10 मिनट की दूरी पर स्थित है.

माफियाओं के खिलाफ सरकार का एक्शन

योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक्शन लेते हुए सभी 20 बीघा से अधिक बेशकीमती जमीन को माफिया के कब्जे से मुक्त कराया है. इन जमीनों पर गरीबों के लिए 700 फ्लैट बनाने की प्रक्रिया चल रही है.

150 फ्लैट नैनी, 200 फ्लैट झूंसी और 350 फ्लैट झलवा में बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए ब्लू प्रिंट लगभग तैयार किया जा चुका है. माफियाओं से मुक्त कराई जमीन पर निम्न आयवर्ग और गरीबों के लिए योगी सरकार मकान बनाकर दे रही है.

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत शिकंजा

योगी सरकार ने साढ़े आठ वर्षों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दुर्दांत अपराधियों के कब्जे से अवैध संपत्ति मुक्त कराई है. वहीं योगी सरकार ने चार स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन करते हुए 66 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है. वहीं सरकार की तरफ से 142 अतिक्रमणियों को भू माफिया के रूप में चिन्हित करते हुए वैधानिक कार्यवाही की गई है.

प्रयागराज में अवैध कब्जों पर एक्शन

योगी सरकार ने प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से लूकरगंज में 15000 स्क्वायर फीट जमीन कब्जा मुक्त कराई थी. इस जमीन पर 4 मंजिला टॉवर में 76 फ्लैट गरीबों के लिए बनाए गए है.

बता दें साल 2023 में सीएम योगी ने गरीबों को अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त जमीन पर बने फ्लैट की चाबी सौंपी थी. माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ ने प्रयागराज में झलवा, सुलेमसराय, चकिया, नैनी, कसारी-मसारी और झूंसी में बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया था.

माफियाओं की जमीन पर दिया गरीबों को मकान

योगी सरकार ने माफिया अतीक और मुख्तार अंसारी के कब्जे से अवैध संपत्ति को मुक्त कराते हुए गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं. सीएम योगी की वजह से यूपी में गरीबों को भी मकान मिल रहा है. मुख्तार अंसारी के कब्जे से जमीन मुक्त करा निम्न आय वर्ग के लिए सरदार पटेल आवासीय योजना बनाई गई है.

बता दें इस योजना के तहत निम्न आय वर्ग के 72 लोगों की लॉटरी लगी है. सीएम योगी द्वारा इन परिवारों को फ्लैट्स की चाभी सौंपी जा चुकी है. पहली बार अमीरों के महंगे इलाकों में निम्न आय वर्ग के लोगों का आशियाना भी होगा. फिलहाल सीएम के एक्शन से राज्य के गरीबों को रहने के लिए मकान दिया जा रहा है.