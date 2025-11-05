हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखण्ड विधानसभा बनी देश की पहली संवैधानिक संस्था, किया RSS का औपचारिक अभिनंदन

उत्तराखण्ड विधानसभा बनी देश की पहली संवैधानिक संस्था, किया RSS का औपचारिक अभिनंदन

Dehradun News: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सौ वर्षों की अपनी तपस्या से देश में एक ऐसी चेतना जगाई है जिसने भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से नई दिशा दी है.

By : दानिश खान | Updated at : 05 Nov 2025 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखण्ड विधानसभा ने सोमवार को इतिहास रच दिया. राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सौ साल पूरे होने पर उसके देश निर्माण में योगदान की औपचारिक सराहना की.

इस मौके पर उत्तराखण्ड विधानसभा देश की पहली संवैधानिक संस्था बन गई जिसने संघ के राष्ट्रसेवा, सामाजिक जागरण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में दिए गए योगदान को आधिकारिक रूप से सदन में मान्यता दी. मुख्यमंत्री के वक्तव्य के दौरान पूरा सदन भावनाओं और गर्व से भर गया.

धामी ने आरएसएस की तारीफ़ की

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सौ वर्षों की अपनी तपस्या से देश में एक ऐसी चेतना जगाई है जिसने भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से नई दिशा दी है. उन्होंने कहा कि आज भारत अपने गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक मूल्यों पर गर्व करता है- यह संघ की शताब्दी यात्रा का परिणाम है.

उत्तराखंड में कई उतार-चढ़ाव हुए

धामी ने उत्तराखण्ड की 25 साल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य ने कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार मजबूती से आगे बढ़ा. उन्होंने कहा कि सरकार जनता के सहयोग से आने वाले वर्षों में उत्तराखण्ड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएगी.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन का समापन संघ शाखा में गाए जाने वाले प्रेरक गीत की पंक्तियों से किया- “ये उथल-पुथल उछाल लहर, पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंज़िल आएगी, आएगी…”

सत्र के दौरान सदन में राष्ट्रभक्ति, एकता और आत्मगौरव की भावना दिखाई दी. विधायकों ने तालियों से मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्वागत किया.

यह अवसर न केवल उत्तराखण्ड बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक रहा. पहली बार किसी राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रनिर्माण में योगदान को संवैधानिक स्तर पर मान्यता दी.

उत्तराखंड को 10 साल में सम्मान

उत्तराखण्ड विधानसभा का यह फैसला संघ की 100 साल की राष्ट्रसेवा को सम्मान देने वाला क्षण बन गया. देवभूमि उत्तराखण्ड ने एक बार फिर दिखाया कि वह न केवल संस्कृति और आस्था की भूमि है, बल्कि राष्ट्र के आदर्शों को नई दिशा देने वाली भूमि भी है.

केंद्र ने हटाया था प्रतिबंध

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर लगा बैन हटा दिया था. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में नवंबर 1966 में लगाया गया यह बैन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने हटा दिया था.

और पढ़ें
Published at : 05 Nov 2025 02:13 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI RSS मोहन भागवत
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
बिहार
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement

वीडियोज

Lucky Ali Interview | भारत भ्रमण | आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस | सकारात्मक परिणाम |
Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | अंशुल गर्ग | अगली फिल्म और अधिक
यामी गौतम और इमरान हाशमी का इंटरव्यू | हक | शाह बानो की भूमिका के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की?
Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | स्टारडम | यात्रा और अधिक
चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
बिहार
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
ट्रेंडिंग
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
हेल्थ
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
यूटिलिटी
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget