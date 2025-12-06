एक्सप्लोरर
CM योगी ने भीमराव अंबेडकर को किया याद, महापरिनिर्वाण दिवस पर दी श्रद्धांजलि
UP News: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है. साथ ही कहा कि बाबा साहेब के विचार, सिद्धांत और उनकी सोच भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं.
सीएम योगी ने भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि
Published at : 06 Dec 2025 03:07 PM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
