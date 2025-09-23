उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया हैं. अब मानसून की रफ्तार थम चुकी हैं. जिसके बाद सूरज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया हैं, मौसम विभाग ने आज मंगलवार 23 सितंबर को भी प्रदेश के सभी हिस्सों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया हैं ऐसे में गर्मी लोगों को और परेशान कर सकती हैं.

यूपी में अब बारिश का सिलसिला थम गया है. बारिश नहीं बारिश नहीं होने की वजह से अब गर्मी खुलकर अपना रंग दिखा रही हैं. ऐसे में दिन के समय में तो लोगों को पसीना निकल रहा है. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. इस दौरान किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई हैं,

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक 24 सितंबर को भी प्रदेश के दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. 25 सितंबर से मौसम में मामूली बदलाव देखने को मिलेगा. इस दौरान पूर्वांचल के दो-तीन जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई हैं. हालांकि पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क ही रहेगा.

26 सितंबर को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है जबकि पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती हैं जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. 27-28 सितंबर को भी प्रदेश के दोनों संभागों में गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने के आसार बने हुए हैं. जिससे मामूली राहत मिलेगी.

इन जिलों में सबसे अधिक रहा तापमान

आने वाले पांच दिनों में किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई हैं. प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले पाँच दिनों में कोई खास बदलाव नहीं होगा. पिछले 24 घंटों में कानपुर, उरई और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया. राजधानी लखनऊ में अधिकतम 35.1 डिग्री रहा. जबकि इटावा, वाराणसी बाराबंकी में सबसे कम न्यूनतम 23-25 डिग्री के बीच रहा.