वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ा, पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए की स्थगित

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित वृन्दावन में प्रसिद्ध धर्म और अध्यात्म गुरु संत प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य फिर खराब हो गया है. जिस कारण सुबह 4 बजे निकलने वाली उनकी पदयात्रा अनिशिचत काल के लिए बंद कर दी गयी है. जिसके बाद उनके भक्तों में मायूसी छा गयी है. उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर देश भर से उनके चाहने वाले प्रार्थना कर रहे हैं. प्रेमानंद महाराज धर्म और जीवन के मार्ग को लेकर जो सन्देश देते हैं, उसे सभी पसंद करते हैं. यही कारण है आज आम से लेकर ख़ास तक उनका मुरीद है.

बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं. करीब 20 साल से उनकी दोनों किडनियां फेल है. पहले हफ्ते में तीन बार डायलिसिस होता था, लेकिन अब समस्या बढ़ने के कारण सप्ताह में 4 से 5 बार डायलिसिस हो रहा है. इससे पहले भी स्‍वास्‍थ्‍य कारणों से उनकी यह पदयात्रा कई बार रोकी गई थी. कई सेलेब्स और भक्तों ने बाबा को अपनी किडनी ऑफर की लेकिन उन्होंने मना कर दिया. उनका मानना है कि भगवान ने जितना जीवन दिया है उसे कोई नहीं छीन सकता. अब भगवान के भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज शीघ्र ही स्वस्थ होकर भक्तों के बीच आकर राधारानी का गुणगान करें.

विराट कोहली से लेकर बॉलीवुड भी है प्रेमानंद का दीवाना

संत प्रेमानंद महाराज के संदेशों को देश-दुनिया में करोड़ों लोग सुनते हैं. कई सेलेब्स भी इनके दीवाने हैं. क्रिकेटर विराट कोहली, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी, अभिनेता आशुतोष राणा, गायक हंसराज रघुवंशी, कन्हैया मित्तल, स्वस्ति जैन समेत कई सेलेब्स वृंदावन के केलिकुंज आश्रम में महाराज से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने आते हैं.

प्रेमानंद महाराज के आश्रम में बढ़ती भीड़ के कारण वे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए सुबह चार बजे पदयात्रा निकालते हैं. उनके प्रति प्रेम का भक्तों का समर्पण इतना है कि आधी रात से पहले ही लोग कतारों में लग जाते हैं. हर उम्र के लोग उनके अनुयायी हैं.