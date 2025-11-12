नोएडा SIR के बीच 130 BLP पर गिरी गाज, रोके गए वेतन, वोटर लिस्ट अपडेट में लापरवाही का आरोप

भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे निर्वाचन नामावली विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (SIR) के तहत गौतमबुद्ध नगर जिले में प्रपत्र वितरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है. दादरी, जेवर और नोएडा विधानसभा क्षेत्रों में अब तक 70 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं. प्रशासन का लक्ष्य है कि आगामी 4 दिसंबर तक शत-प्रतिशत प्रपत्र वितरण पूरा कर लिया जाए.

जन्मदिनों अनुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर के अंतर्गत मतदाता सूची के अद्यतन कार्य में तेजी लाई गई है. बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और सुपरवाइजरों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे घर-घर जाकर प्रपत्र वितरित करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए.

130 BLO के वेतन रोके गए

हालांकि, अभियान के दौरान कई स्थानों पर लापरवाही सामने आई है. प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे 130 बीएलओ, 13 सुपरवाइजरों और अन्य अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए है. वहीं 42 बीएलओ और सुपरवाइजरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है. डीएम ने कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की शिथिलता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

आवासीय सोसाइटियों में नहीं बांटे गए प्रपत्र

वहीं दूसरी ओर, कई आवासीय सोसाइटियों में प्रपत्र न बांटे जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं. अजनारा होम्स सोसाइटी के निवासी दिनकर पांडेय ने बताया कि उनकी सोसाइटी में अब तक न तो कैंप लगाया गया है और न ही किसी को प्रपत्र दिया गया है. इसी तरह, ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट की अन्य सोसाइटियों में भी निवासियों ने इसी तरह की शिकायतें दर्ज कराई हैं.

वहीं प्रशासन का कहना है कि शेष क्षेत्रों में जल्द ही विशेष कैंप लगाकर प्रपत्र वितरण पूरा किया जाएगा. मतदाता सूची के सटीक अद्यतन को लेकर अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में हर पात्र मतदाता अपना अधिकार सुनिश्चित रूप से प्रयोग कर सके.