VHP नेता मिलिंद परांदे बोले- 'बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार वैश्विक मानवाधिकार का सवाल'

उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केन्द्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांदे ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचार और हिंसा के मामलों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, “बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार सामने आ रही घटनाएं केवल एक देश का नहीं, बल्कि वैश्विक मानवाधिकारों का गंभीर सवाल बन चुकी हैं.”

मिलिंद परांदे ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “अब समय आ गया है जब भारत ही नहीं, बल्कि विश्वभर के हिंदू समाज को एकजुट होकर जागरूकता के साथ ठोस पहल करनी होगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना होगा.” उन्होंने कहा, “जब भी मानवाधिकारों की बात होती है, तब हिंदुओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है.”

बांग्लादेश में अन्तराष्ट्रीय समुदाय खामोश

मिलिंद परांदे ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कई अंतरराष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं खामोश नजर आ रही हैं, मानो सभी के मुंह पर ताले लग गए हों. मिलिंद परांदे ने कहा कि विश्व के लोकतांत्रिक देशों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को इस मुद्दे पर खुलकर सामने आना चाहिए. वीएचपी नेता ने दो टूक कहा कि भारत और भारत का हिंदू समाज अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन अब यह लड़ाई केवल भारत तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि वैश्विक स्तर पर हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं.

हिन्दुओं पर अत्याचार से हिन्दू संगठन आक्रोशित

यहां बता दें कि बांगाल्देश में जारी हिंसा में हिन्दू समुदायों को शिकार बनाया जा रहा है. कई लोगों की जान भी जा चुकी है. इसको लेकर भारत में हिन्दू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. और भारत सरकार से भी वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाने की मांग की है. यही नहीं आईपीएस टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने पर शाहरुख खान भी निशाने पर आ गए हैं. कई जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन के साथ उन पर बेहद सख्त बयान दिए गए.