'हिम्मत है तो PM मोदी से...', शाहरुख खान विवाद पर असीम वकार ने दी देवकीनंदन ठाकुर को चुनौती

बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर शाहरुख खान को लेकर हो रहा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा हैं. इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन पार्टी के प्रवक्ता असीम वकार की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने देवकीनंदन ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शेख हसीना को देश से बाहर करने की मांग करें.

एआईएमआईएम नेता असीम वकार ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर छिड़े विवाद पर पलटवार करते हुए कहा कि "देवकीनंदन ठाकुर शाहरुख खान पर दबाव बना रहे है कि वो अपने टीम से बांग्लादेशी खिलाडी को निकल दें. अगर उनमें हिम्मत है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करें कि वो शेख हसीना को देश से बाहर करें और बांग्लादेश की एंबेसी को बंद करें." असीम वकार ने चुनौती देते हुए पूछा "क्यों भई है हिम्मत आपने?"

देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख को कहा देशद्रोही

दरअसल आईपीएल की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर टीम ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा है. जिसके बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने केकेआर के मालिक शाहरुख खान पर हमला करते हुए उन्हें गद्दार बता दिया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अत्याचार का हवाला देते उन्हें देशद्रोही कहा.

देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान को चेतावनी दी कि अगर वो केकेआर टीम से बांग्लादेशी क्रिकेटर को बाहर नहीं करेंगे तो देशभर में उनकी टीम का बहिष्कार किया जाएगा. वो केकेआर का मैच नहीं होने देंगे.

संगीत सोम ने भी साधा निशाना

वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी शाहरुख खान पर बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदने पर सवाल उठाया और इसे देश विरोधी गतिविधि कहा. संगीत सोम उन्हें गद्दार बताते हुए कहा कि ऐसे लोग देश में रहने के लायक़ नहीं है. बॉलीवुड और क्रिकेट की जरिए ही देश में राष्ट्रविरोधी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है.

