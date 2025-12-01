देश में बेरोजगारी की चर्चा के बीच वाराणसी में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में दो दिवसीय काशी सांसद रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जाएगा. यह वाराणसी के करौंदी स्थित गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज परिसर में होगा. इसमें देश-विदेश के करीब 300 कंपनियां हिस्सा लेंगी, जो 20000 से अधिक युवाओं को शानदार पैकेज पर नौकरी का अवसर प्रदान करेंगी. इस रोजगार महाकुंभ में अधिकतम पैकेज 3.60 लाख रुपए तक होगा.

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के करौंदी स्थित गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज परिसर में 9 और 10 दिसंबर को दो दिवसीय काशी सांसद रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जाएगा. इसमें वाराणसी के साथ-साथ पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार का एक शानदार अवसर प्रदान किया जाएगा.

300 इंटरनेशनल कंपनियां होंगी शामिल

इस आयोजन में करीब 300 राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहुंचेंगी, जो 20000 से अधिक युवाओं को शानदार पैकेज पर नौकरी का अवसर प्रदान करेंगी. इसमें अधिकतम पैकेज 3.60 लाख रुपए तक तय किया गया है. इस रोजगार महाकुंभ से हजारों युवाओं को फायदा होगा और उन्हें अच्छी नौकरी के अवसर मिलंगे.

इस तरह किया जाएगा रजिस्ट्रेशन

इस रोजगार महाकुंभ में पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. प्राप्त जानकारी के अनुसार इस रोजगार महाकुंभ में रजिस्ट्रेशन के लिए रोजगार संगम पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. इसके अलावा आयोजन स्थल पर भी रजिस्ट्रेशन होगा, जिला प्रशासन की तरफ से QR कोड स्कैन करके निशुल्क पंजीकरण कराया जाएगा.

इसमें शामिल होने वाले युवाओं की शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक परस्नातक आईटीआई डिप्लोमा बीटेक एमबीए बीबीए होटल मैनेजमेंट LLB डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा सहित अन्य शैक्षणिक योग्यताएं तय की गई है.

इस दो दिवसीय काशी सांसद रोजगार मेले में पहुंचने वाले कंपनियों में एक्सिस बैंक स्विग्गी श्रीराम पिस्टन एंड रिंग एसबीआई पीएनबी बैंक ऑफ़ बड़ोदा होटल ताज टाटा मोटर्स महिंद्रा टीवीएस टेक्सटाइल फुटवियर रियल एस्टेट सेल्स मार्केटिंग आईटी सॉफ्टवेयर एजुकेशन आदि प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रहीं हैं.

