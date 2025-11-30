हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड‘मन की बात’ में पीएम मोदी ने की CM धामी की तारीफ, उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन संभावनाओं को सराहा

'मन की बात' में पीएम मोदी ने की CM धामी की तारीफ, उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन संभावनाओं को सराहा

Uttarakhand News: मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन की संभावनाओं की सराहना की. साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की भी तारीफ की.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 30 Nov 2025 11:27 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रसारित अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में उत्तराखंड को विशेष स्थान देते हुए राज्य के शीतकालीन पर्यटन, साहसिक खेलों और डेस्टिनेशन वेडिंग की बढ़ती लोकप्रियता का उल्लेख किया. लगभग ढाई मिनट का पूरा हिस्सा उत्तराखंड को समर्पित रहा, जिसमें प्रधानमंत्री ने राज्य के तेजी से विकसित होते पर्यटन सेक्टर की प्रशंसा की और देशवासियों से सर्दियों में हिमालय की वादियों का अनुभव लेने की अपील की.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है. औली, मुनस्यारी, दयारा, चोपता जैसी जगहें सर्दियों के दौरान देश और विदेश के पर्यटकों के बीच लगातार लोकप्रिय हो रही हैं. 

'आदि कैलाश की यात्रा में बढ़ी पर्यटकों की संख्या'

उन्होंने बताया कि कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ स्थित 14,500 फीट की ऊंचाई पर आदि कैलाश क्षेत्र में राज्य की पहली हाई ऑल्टीट्यूट अल्ट्रा रन मैराथन आयोजित की गई, जिसमें 18 राज्यों से 750 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री के अनुसार, जहां तीन साल पहले आदि कैलाश की यात्रा पर केवल दो हजार पर्यटक आते थे, अब यह संख्या बढ़कर 30 हजार तक पहुंच गई है.

'राज्य ने विंटर टूरिज्म को दी नई ऊर्जा'

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब विंटर गेम्स की भी तैयारियों में लगा है, जिसके लिए देशभर के खिलाड़ी और एडवेंचर प्रेमी उत्साहित हैं. प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और होमस्टे नीति में किए गए सुधारों की भी सराहना की.

मोदी ने कहा कि राज्य ने विंटर टूरिज्म को नई ऊर्जा दी है, और गंगा तट पर आयोजित होने वाली डेस्टिनेशन वेडिंग ने उत्तराखंड की लोकप्रियता को और बढ़ाया है. उन्होंने लोगों से सर्दियों में यात्रा की योजना बनाते समय हिमालय की वादियों को प्राथमिकता में शामिल करने की अपील की.

धामी सरकार के कामों पर पीएम की मुहर

प्रधानमंत्री की इस सराहना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है. धामी सरकार पिछले कुछ वर्षों से शीतकालीन यात्रा, साहसिक खेलों और डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. पर्यटन आधारभूत ढांचे के विकास, नई होमस्टे नीति और पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधार जैसे कदम सरकार के एजेंडे में प्रमुख रहे हैं.

सीएम धामी ने पीएम मोदी को बताया ब्रांड एंबेसडर

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं उत्तराखंड पर्यटन के सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की बद्रीनाथ, केदारनाथ और आदि कैलाश यात्राओं ने हमेशा राज्य में पर्यटन को नई गति दी है. धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप उत्तराखंड को प्राकृतिक, आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर उभारने के लिए संकल्पित है.

Published at : 30 Nov 2025 11:02 PM (IST)
Dehradun News Pushkar Singh Dhami NARENDRA MODI Uttararkhand News
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
