वाराणसी में पुलिस और ग्रामीण हो गए आमने सामने! पथराव में पुलिसकर्मी घायल, जानें पूरा मामला

वाराणसी के रामनगर थाना अंतर्गत 9 नवंबर की रात पुलिस और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में झड़प हो गई. जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर में ग्राम प्रधान से दुर्व्यवहार मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी से गांव वाले नाराज थे और उनके द्वारा पुलिस पर पथराव कर दिया गया. फिलहाल इस मामले में पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए देर रात्रि डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

ग्राम प्रधान से हुए विवाद के बाद मचा बवाल

वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में ग्राम प्रधान से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी. गिरफ्तारी से नाराज ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. जब पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो उनके द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देर रात 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले के दौरान भारी संख्या में निकटतम फोर्स मौके पर मौजूद रही.

पुलिस पर पथराव करने वालों पर देर रात हुई कार्रवाई

पुलिसकर्मियों पर पत्थरों के बाद वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए देर रात आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी. इन पर सख्त कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश देते हुए 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. जानकारी प्राप्त होने तक मौके पर पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम है.

