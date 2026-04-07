Varanasi News: वाराणसी विकास प्राधिकरण में 200 गुना ज्यादा नक्शा पास, राजस्व में भी हुआ इजाफा
Varanasi News In Hindi: पिछले 4 महीने में वाराणसी जनपद में तुलनात्मक आधार पर 200 गुना अधिक मकान प्लॉट का नक्शा पास किया गया है और इसकी वजह से VDA की कमाई में भी 4 गुना की वृद्धि हुई है.
वाराणसी जनपद में लोगों के जमीन प्लाट निवास स्थल के सही दस्तावेज रिकॉर्ड के संबंध में वाराणसी विकास प्राधिकरण अब किसी भी समझौते के मूड में नहीं है. बीते महीने विभागीय स्तर पर आए आंकड़े कुछ ऐसा ही हाल बयां कर रहे हैं. पिछले 4 महीने में वाराणसी जनपद में तुलनात्मक आधार पर 200 गुना अधिक मकान प्लॉट का नक्शा पास किया गया है और इसकी वजह से VDA की कमाई में भी 4 गुना की वृद्धि हुई है.
एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि - शहर से लेकर ग्रामीण तक सही व्यवस्थाओं के साथ विकास परियोजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लेआउट पास कराना आवश्यक है. इसमें किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए.
एक हफ्ते में पास हो रहा है लेआउट
सरकारी शुल्क पर ही एक हफ्ते के अंदर लेआउट पास हो रहा है और इसके माध्यम से शहर की योजनाओं को सही तरीके से धरातल पर उतारा जा सकेगा. बीते महीनों में इसका बेहतर परिणाम भी मिला है. नक्शा पास करने में करीब 200% की वृद्धि देखी गई है , इसके अलावा जहां बीते महीनो में वाराणसी विकास प्राधिकरण का आय 10 से 12 करोड़ तक रहा है , वहीं अब यह 40 से 45 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है.
VDA के प्रति लोगों का बदलेगा नजरिया!
वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा का कहना है कि जो भी पुराने वर्षों में वाराणसी विकास प्राधिकरण के प्रति लोगों का नजरिया रहा है उसे बदल कर रहेंगे. जनता से यही कहना चाहते हैं कि आप किसी भी बिचौलिए दलाल के चक्कर में मत पड़िए. जमीन मकान प्लॉट के सही दस्तावेज को लेकर समस्याओं के निदान के लिए ही विभाग में 10 से 12 आम लोगों से संवाद किया जाता है.
वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने यह भी कहा कि अगर हमारे विभाग में भी कोई बाबू कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी. आप अपने मकान प्लॉट का सही दस्तावेज जरूर रखें.
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Source: IOCL