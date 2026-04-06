प्रयागराज: PCS अधिकारी ज्योति मौर्या केस में नया मोड़, पति आलोक संग सुलह! खत्म होगा विवाद

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उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्या के बीच लंबे समय से चली आ रही अदावत अब खत्म होने की कगार पर है. दोनों में आपसी सहमति बन चुकी और रिश्ते सुधर रहे हैं. यही नहीं दोनों ओर से जिला अदालत प्रयागराज और हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.

इसको लेकर खुद आलोक मौर्या ने पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए विवाद खत्म करने का फैसला किया है. जबकि आलोक अभी भी पंचायत राज विभाग में सफाई कर्मी के रूप में तैनात हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.

क्या था पति-पत्नी में विवाद ?

यहां बता दें कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या के बीच वैवाहिक मतभेद 2023 में सार्वजनिक रूप से चर्चा में आए थे. यह मामला प्रशासनिक सुर्ख़ियों से लेकर जिला अदालत से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया था. दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे. मामला यहीं नहीं थमा, आलोक ने हाईकोर्ट में पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाए जाने की याचिका दाखिल की थी. जबकि ज्योति मौर्या ने जिला अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की थी.

आलोक मौर्या ने इस प्रकरण के बाद पुरुषों के अधिकारों की पैरवी करते हुए पुरुष आयोग के गठन की मांग की थी, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर राज्य महिला आयोग से भी संपर्क किया था.

दोनों में बन रही सुलह

ताजा जानकारी में दोनों ने अब विवाद खत्म करने का फैसला लिया और पुराने विवाद भुलाते हुए नए स्तर से जीवन शुरू करने की बात कही है. दोनों अब अपने बच्चों की परवरिश को लेकर गंभीर हैं. आलोक मौर्या ने भी इसकी पुष्टि की है.

क्या है वर्तमान स्थिति ?

ज्योति मौर्या अभी गाजियाबाद जनपद में एडीएम प्रशासन के पद पर तैनात हैं. उनकी दोनों बेटियां भी उनके साथ रहकर पढ़ाई कर रहीं हैं. जबकि आलोक मौर्या अभी पंचायती राज विभाग प्रयागराज में सफाई कर्मी के पद पर तैनात हैं. इसके अलावा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. कई परीक्षाओं में उन्होंने प्राथमिक परीक्षा पास भी कर ली है.