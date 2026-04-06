हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज: PCS अधिकारी ज्योति मौर्या केस में नया मोड़, पति आलोक संग सुलह! खत्म होगा विवाद

प्रयागराज: PCS अधिकारी ज्योति मौर्या केस में नया मोड़, पति आलोक संग सुलह! खत्म होगा विवाद

Jyoti Maurya Case: दोनों में आपसी सहमति बन चुकी और रिश्ते सुधर रहे हैं. यही नहीं दोनों ओर से जिला अदालत प्रयागराज और हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 06 Apr 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्या के बीच लंबे समय से चली आ रही अदावत अब खत्म होने की कगार पर है. दोनों में आपसी सहमति बन चुकी और रिश्ते सुधर रहे हैं. यही नहीं दोनों ओर से जिला अदालत प्रयागराज और हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.

इसको लेकर खुद आलोक मौर्या ने पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए विवाद खत्म करने का फैसला किया है. जबकि आलोक अभी भी पंचायत राज विभाग में सफाई कर्मी के रूप में तैनात हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.

क्या था पति-पत्नी में विवाद ?

यहां बता दें कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या के बीच वैवाहिक मतभेद 2023 में सार्वजनिक रूप से चर्चा में आए थे. यह मामला प्रशासनिक सुर्ख़ियों से लेकर जिला अदालत से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया था. दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे. मामला यहीं नहीं थमा, आलोक ने हाईकोर्ट में पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाए जाने की याचिका दाखिल की थी. जबकि ज्योति मौर्या ने जिला अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की थी.

आलोक मौर्या ने इस प्रकरण के बाद पुरुषों के अधिकारों की पैरवी करते हुए पुरुष आयोग के गठन की मांग की थी, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर राज्य महिला आयोग से भी संपर्क किया था.

दोनों में बन रही सुलह

ताजा जानकारी में दोनों ने अब विवाद खत्म करने का फैसला लिया और पुराने विवाद भुलाते हुए नए स्तर से जीवन शुरू करने की बात कही है. दोनों अब अपने बच्चों की परवरिश को लेकर गंभीर हैं. आलोक मौर्या ने भी इसकी पुष्टि की है.

क्या है वर्तमान स्थिति ?

ज्योति मौर्या अभी गाजियाबाद जनपद में एडीएम प्रशासन के पद पर तैनात हैं. उनकी दोनों बेटियां भी उनके साथ रहकर पढ़ाई कर रहीं हैं. जबकि आलोक मौर्या अभी पंचायती राज विभाग प्रयागराज में सफाई कर्मी के पद पर तैनात हैं. इसके अलावा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. कई परीक्षाओं में उन्होंने प्राथमिक परीक्षा पास भी कर ली है.

और पढ़ें

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read More
Published at : 06 Apr 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Jyoti Maurya Alok Maurya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: PCS अधिकारी ज्योति मौर्या केस में नया मोड़, पति आलोक संग सुलह! खत्म होगा विवाद
प्रयागराज: PCS अधिकारी ज्योति मौर्या केस में नया मोड़, पति आलोक संग सुलह! खत्म होगा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP Foundation Day: बीजेपी स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने फहराया पार्टी का झंडा, कार्यकर्ताओं संग ली सेल्फी
बीजेपी स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने फहराया पार्टी का झंडा, कार्यकर्ताओं संग ली सेल्फी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: चारधाम यात्रा से पहले देहरादून की सड़कें होंगी जाम-मुक्त, ई-रिक्शा पर कसेगा शिकंजा
चारधाम यात्रा से पहले देहरादून की सड़कें होंगी जाम-मुक्त, ई-रिक्शा पर कसेगा शिकंजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, वन विभाग की जमीन पर बनी दो अवैध मजारों को किया ध्वस्त
उत्तराखंड में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, वन विभाग की जमीन पर बनी दो अवैध मजारों को किया ध्वस्त
Advertisement

वीडियोज

Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Iran US-Israel War: ईरान को किया गुमराह और दुश्मन की नाक के नीचे से निकाला अपना अफसर! | Pilot Rescue
धुरंधर: द रिवेंज, पंछी 2, रहमान डकैत, कॉमेडी और पंजाबी फिल्मों पर Prince Kanwaljit से खास बातचीत
Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
युद्ध के बीच ईरान को बड़ा झटका , यूएस-इजरायल हमले में मारे गए IRGC इंटेलिजेंस चीफ
युद्ध के बीच ईरान को बड़ा झटका , यूएस-इजरायल हमले में मारे गए IRGC इंटेलिजेंस चीफ
बिहार
बिहार: नीतीश कुमार के कार्यक्रम में 'निशांत जिंदाबाद' के लगे नारे, मुस्कुराते नजर आए CM
बिहार: नीतीश कुमार के कार्यक्रम में 'निशांत जिंदाबाद' के लगे नारे, मुस्कुराते नजर आए CM
विश्व
पाकिस्तान में हफ्ते में 4 दिन काम, 50% WFH, बांग्लादेश में गैर-जरूरी यात्रा पर रोक, तेल संकट से कैसे निपट रहे भारत के पड़ोसी मुल्क?
PAK में 4 दिन काम, 50% WFH, बांग्लादेश में गैर-जरूरी यात्रा पर रोक, तेल संकट से कैसे निपट रहे भारत के पड़ोसी मुल्क?
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
1600 करोड़ की नेटवर्थ, फिर क्यों अमिताभ बच्चन काम से नहीं ले सकते एक दिन की भी छुट्टी? बिग बी ने खुद बताई चौंकाने वाली वजह
1600 करोड़ की नेटवर्थ, फिर क्यों अमिताभ बच्चन काम से नहीं ले सकते एक दिन की भी छुट्टी?
इंडिया
Explained: क्या असम में घटेंगे मुस्लिम विधायक? कैसे 30-35 से 20-22 सीटों तक सिमट सकता है प्रतिनिधित्व, एक्सपर्ट्स से समझें
क्या असम में घटेंगे मुस्लिम विधायक? 34 से 20 सीटों तक सिमटेगा प्रतिनिधित्व! एक्सपर्ट्स से समझें
ब्यूटी
Home Pedicure Tips: घर पर ऐसे करें पेडिक्योर, एक भी रुपया नहीं होगा खर्च
घर पर ऐसे करें पेडिक्योर, एक भी रुपया नहीं होगा खर्च
शिक्षा
कमीशनखोरी रोकने के लिए यूपी बोर्ड का बड़ा कदम, स्कूलों में NCERT और सरकारी किताबें अनिवार्य
कमीशनखोरी रोकने के लिए यूपी बोर्ड का बड़ा कदम, स्कूलों में NCERT और सरकारी किताबें अनिवार्य
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget