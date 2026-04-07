उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह बदल गया है. आज सुबह से नोएडा, गाजियाबाद मेरठ समेत प्रदेश के कई जिलों में काले बादल छाए हुए हैं. कई जगहों पर बादलों की तेज गड़गड़ाहट हो रही है तो कहीं बारिश भी देखने को मिल रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक़ अगले 48 घंटे पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों के लिए भारी हो सकते हैं. प्रदेशभर में आज तेज आंधी के साथ बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है.

मौसम विभाग के अनुसार यूपी में आज 7 अप्रैल को आसमानी आफत क़हर बनकर टूट सकती हैं. इस दौरान पश्चिमी यूपी में बादलों के गड़गड़ाहट के साथ आज बिजली गिरने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. इस दौरान 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज आंधी की चेतावनी भी हैं. वहीं पूर्वी संभाग में कहीं-कहीं आंधी-पानी का यलो अलर्ट हैं. इन जिलों में 30-40 किमी की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी.

अगले 48 घंटे प्रदेश पर भारी

यूपी में अगले 48 घंटे किसानों के लिए बहुत भारी होने वाले हैं. बुधवार 8 अप्रैल को भी पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही संभाग में लगभग सभी जगहों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, आंधी और तेज बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. दोनों ही संभागों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी हैं जिससे किसानों की फसलों को नुक़सान हो सकता है.

यूपी में आज आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, औरेया और जालौन में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी गई है. कहीं-कहीं बिजली गिरने की भी आशंका हैं.

इन जिलों में आंधी-बारिश की यलो अलर्ट

नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, महोबा, अमरोहा, सँभल, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर और उन्नाव में आज कुछ स्थानों पर आंधी-बारिश का अलर्ट है जबकि मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में एक या दो जगहों पर बारिश हो सकती हैं.

प्रदेश के बाकी हिस्से में आज मौसम सामान्य रहेगा. इन जिलों के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. इसके बाद 6-8 डिग्री की अचानक बढ़ोतरी हो सकती हैं. 9 और 10 अप्रैल को बारिश का सिलसिला थम जाएगा.