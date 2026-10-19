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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहत्या मामले में दोषसिद्धि पर रोक, HC से जमानत; अब BJP से चुनाव लड़ने की अटकलें!

हत्या मामले में दोषसिद्धि पर रोक, HC से जमानत; अब BJP से चुनाव लड़ने की अटकलें!

हाईकोर्ट ने 2017 में हुए वाराणसी के चर्चित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे नंदलाल राय उर्फ बबलू राय की दोषसिद्धि और सजा पर फैसला सुनाते हुए जमानत दे दी

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 19 Oct 2026 05:22 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 में हुए वाराणसी के चर्चित हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे नंदलाल राय उर्फ बबलू राय की दोषसिद्धि और सजा पर फैसला सुनाते हुए जमानत दे दी. अपीलकर्ता ने दलील दी थी कि वह पूर्व में बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है और 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है.

कोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमात द्विवेदी ने सुनवाई करते हुए जमानत का आदेश दिया. कोर्ट में कहा गया कि दोषसिद्धि पर रोक न लगने से वह चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो जाएगा. जिस पर कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाई और सजा को अपील के लंबित रहने तक निलंबित किया. कोर्ट ने कहा कि किसी आम नागरिक की आजीविका का अधिकार किसी राजनेता के चुनाव लड़ने के अधिकार से कम महत्वपूर्ण नहीं है.

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क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि नंदलाल राय उर्फ बबलू राय के खिलाफ वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में 2017 में एफआईआर दर्ज हुई थी. जिसमें वाराणसी की ट्रायल कोर्ट ने 15 अप्रैल 2025 को नंदलाल राय को आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई थी.  जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी.

नंदराय उर्फ बबलू राय ने अदालत में कहा उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सुबूत नहीं है उन्हें सिर्फ शक के आधार पर इस मामल में फंसाया गया है. राय के वकील ने कोर्ट को बताया कि दोषी ठहराए जाने से पहले वह बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे और 2027 में निर्दलीय या बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे.

आजीविका की तरह चुनाव लड़ना भी महत्वपूर्ण 

कोर्ट ने कहा कि किसी आम नागरिक की आजीविका का अधिकार, किसी राजनेता के चुनाव लड़ने के अधिकार से कम महत्वपूर्ण नहीं है. इसलिए अपील लंबित रहने तक दोषसिद्धि पर रोक न्यायोचित है, ताकि वह अपनी अपील के अंतिम फैसले तक जीवित रह सके.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 05:22 PM (IST)
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Allahabad Highcourt UP NEWS
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