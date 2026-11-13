'एक मुसलमान ने शिक्षा का मंदिर..', ED की कार्रवाई पर आजम खान का छलका दर्द

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को ईडी की टीम गुरुवार रात को ग़ाज़ियाबाद की डासना जेल से लेकर रवाना हो गई, जिसके बाद उनका राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया गया और फिर उन्हें ईडी मुख्यालय दिल्ली में ही रखा गया है. यहां ईडी की टीम उनसे जौहर यूनिवर्सिटी मामले में पूछताछ करेगी.

जानकारी के मुताबिक ईडी को आज़म खान की चार दिन की कस्टडी मिली है. आजम खान अगले चार दिनों 16 नवंबर तक दिल्ली में ईडी मुख्यालय ही रहेंगे, जहां लखनऊ जॉन के अधिकारी उनसे जौहर यूनिवर्सिटी मामले में पूछताछ करेंगे.

देर रात ही आज़म खान को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के बाद ईडी दफ्तर लाया गया, इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “हमने बच्चों को शिक्षित करने का ‘अपराध’ किया. हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल बनाए. एक मुसलमान ने शिक्षा का मंदिर बना दिया, शायद यही हमारी गलती थी."

डासना जेल में आज़म से मिले शिवपाल

इससे पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी गाजियाबाद की डासना जेल में आजम खान से मुलाक़ात की थी. आजम से मुलाकात के बाद सपा नेता ने जेल प्रशासन के अधिकारियों पर उन्हें जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि आज़म की जान लेने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि आजम खान पर फर्जी मुकदमे करके उन्हें फंसाया गया है.

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अखिलेश यादव ने जताई चिंता

वहीं दूसरी तरफ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज़म खान की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'ये समाचार मिला है कि आदरणीय आज़म ख़ान साहब को प्रशासन द्वारा गाजियाबाद की डासना जेल से किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है, ये प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, कोई भी लापरवाही न बरती जाए.