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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखनाथ मंदिर में CM योगी ने किया कन्या पूजन, नारी सम्मान पर कही बड़ी बात

गोरखनाथ मंदिर में CM योगी ने किया कन्या पूजन, नारी सम्मान पर कही बड़ी बात

सीएम योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन का अनुष्ठान किया और सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं दीं.उन्होंने इसका महत्व भी बताया.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 19 Oct 2026 03:54 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर ने नौ दुर्गा स्वरूपा कन्याओं के पांव पखारे. उनका विधि-विधान से पूजन किया. शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर नाथपंथ के विश्व प्रसिद्ध केंद्र गोरखनाथ मंदिर में आस्था, श्रद्धा और सनातन परंपरा का अनुपम संगम देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि नारी सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार कटिबद्ध है. नारी की जहां पूजा हो वहां नारी की गरिमा के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं हो सकती है

शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि पर सोमवार (19 अक्टूबर) पूर्वाह्न 11बजे गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन का अनुष्ठान किए. मां दुर्गा के नवम स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की आराधना के उपरांत कन्या पूजन किए.

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कन्या पूजन का बताया महत्व 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज शारदीय नवरात्रि की नवमीं तिथि है. मां का नवम स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है. इस परंपरा के प्रति हर सनातनधर्मी मातृ शक्ति के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करने के लिए जुड़ा हुआ है. मेरा सौभाग्य है कि गोरखनाथ मंदिर में कुंवारी कन्याओं का पूजन और भोज का सौभाग्य प्राप्त हुआ है.

सनातन धर्म की परंपरा के अनुरुप चैत्र और शारदीय नवरात्रि में मां के पूजन के साथ हर सनातनी अपनी श्रद्धा अर्पित करता है.दुर्गा पूजा में हर शहर में हजारों दुर्गा पंडाल और पूजन का कार्यक्रम होता है. विंध्याचल पीठ, मां शाकम्भरी पीठ, देवीपाटन पीठ, सीतापुर के नैमिषारण्य में माँ ललिता देवी शक्तिपीठ धाम में लाखों श्रद्धालुओं की संख्या में श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं. 

उन्होंने कहा नवरात्रि में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा है. उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा में लोग लगे है. वे सभी की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं. जगत जननी के अनुष्ठान पूजा तक सीमित नहीं हैं. शासन प्रशासन का हिस्सा भी है. मिशन शक्ति के साथ नारी सुरक्षा और सम्मान के लिए कार्य किया जा रहा है.

हर थाने में महिला की तैनाती 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर थाने पर महिला की तैनाती और 1090 एक्टिव है. सब इंस्पेक्टर रैंक की महिला अधिकारी को भी उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया है. बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा और सम्मान में साथ, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और मातृ वंदना तक सभी नारी की सुरक्षा से जुड़ी है. मुख्यमंत्री ने कहा सुमंगला योजना के तहत जन्म से स्नातक तक 25 हजार, शादी के लिए 1 लाख और सामूहिक विवाह और प्रदेश में पुलिस में 20 प्रतिशत महिला को तैनात किया है. 2017 तक जिस प्रदेश के 10 फीसदी महिला सेवाएं दे रही थी.

ड्रोन दीदी और लखपति दीदी के साथ हर एक तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है. नारी की जहां पूजा हो वहां नारी की गरिमा के साथ खिलवाड़ की इजाजत नहीं हो सकती है. इस अवसर पर बहुत से बच्चे भी इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं.

विजयदशमी की दी शुभकामनाएं 

मुख्यमंत्री ने कहा इस अवसर पर सभी के सुख समृद्धि की कामना करता हूं. कल विजयादशमी है. रावण पर प्रभु श्रीराम की विजय का उत्सव है. पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की गई है. प्रतीक स्वरूप रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाथ के पुतले दहन के कार्यक्रम होंगे. इसके साथ ही प्रदेशवासियों से अपील है कि इसे सुरक्षा और समरसता के साथ मनाएं. 

उन्होंने कहा कि विजयादशमी सभी प्रकार की बुरी आदतों को छोड़कर देश की समृद्धि के साथ समाज को तोड़ने वाले तत्वों और अराजक लोगो को बेनकाब और एकता का संदेश देने का पर्व है.बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में इस त्योहार को मनाइए.

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Published at : 19 Oct 2026 03:54 PM (IST)
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UP NEWS YOGI ADITYANATH
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