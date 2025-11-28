वाराणसी में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम सख्त, पांच टीमों का गठन, बांटे गए जोन

वाराणसी नगर निगम द्वारा अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इसके लिए कुल पांच टीम बनाई गई है, जिसमें से चार टीम 4 जोन में तैनात की जाएगी और एक टीम को नगर निगम मुख्यालय पर रखा जाएगा. प्रत्येक टीम में 5 सदस्य होंगे . इसके अलावा वन वार्ड वन गैंग के तहत नगर के स्ट्रीट लाइट का भी रख रखाव किया जाएगा.

इस संबंध में एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार, अतिक्रमण को रोकने के लिए वाराणसी नगर निगम की तरफ से कार्यवाही शुरू कर दी गई है. इसके लिए कुछ पांच टीम बनाई गई है जिसका संचालन जोनल अधिकारी के नेतृत्व में किया जाएगा. 5 गैंग के तौर पर इनका गठन किया गया है.

अतिक्रमण रोकने के लिए लगाई गईं पांच टीमें

इनमें से चार टीम चार जोन में तैनात रहेगी जबकि एक टीम को नगर निगम मुख्यालय पर रखा जाएगा. बीते 26 नवंबर को कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव रखा गया था. इस टीम के द्वारा स्वच्छता अभियान VIP आगमन पर्यटक, श्रद्धालुओं का आगमन और अतिक्रमण अभियान प्रतिबंधित प्लास्टिक अभियान से जुड़ी समस्याओ का निस्तारण समय से किया जाएगा.

वन वार्ड वन गैंग के तहत होगा स्ट्रीट लाइट का रखरखाव

वाराणसी जनपद में स्ट्रीट लाइट के रखरखाव के लिए वन वार्ड वन गैंग योजना को लागू करने का निर्देश दिया गया है. इस योजना के तहत एक लाइनमैन एक हेल्पर प्रत्येक वार्ड में तैनात किए जाएंगे, जो स्ट्रीट लाइट से जुड़ी कोई भी समस्या का त्वरित समाधान करेंगे.

इस टीम के द्वारा किसी भी वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होने पर सूचना मिलने के अधिकतम 24 घंटे के अंदर मरम्मत कार्य करना होगा. वाराणसी नगर निगम द्वारा यह व्यवस्था नगर के स्ट्रीट लाइट संबंधित सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए तय किया गया है.

