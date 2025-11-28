'वह सिर्फ फॉर्म नहीं, बल्कि आपकी पहचान है', SIR को लेकर सपा नेता इरफान सोलंकी का जनता को संदेश

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया लगातार जारी है, इसी बीच कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने एसआईआर अभियान को लेकर जनता से बड़ी अपील की है. पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो संदेश भी शेयर किया है.

सपा नेता इरफान सोलंकी ने अपने अपने वीडियो संदेश में कहा, "आप सभी को मालूम है कि पूरे देश, उत्तर प्रदेश और कानपुर में एसआईआर का काम चल रहा है. आप सभी लोगों से अपील से करता हूं कि बीएलओ से जो एसआईआर फॉर्म ले गए हैं, उसे जल्द से जल्द भरकर अपने बीएलओ के पास जमा करें."

पूर्व विधायक ने बताई एसआईआर की उपयोगिता

सपा नेता इरफान सोलंकी ने यह भी कहा कि, एसआईआर जो है वो सिर्फ फॉर्म नहीं, बल्कि आपकी पहचान है, भारतीय होने की निशानी है. इसके बनने के बाद सरकार की योजनाए हैं, जो भी अधिकार आपको दिये गए हैं, वो सभी अधिकार आपको मिलेंगे. वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) में आपका नाम नहीं होगा तो अपना मन पसंद नेता नहीं चुन पाएंगे.

'एसआईआर भारतीय होने की पहचान'

सपा नेता ने आगे कहा कि, "पूरे कानपुर में समाजवादी पार्टी के लोग अपने अपने कैंप में बैठे हुए हैं. यदि एसआईआर फार्म भरने में दिक्कत हो रही है तो आप उनकी मदद लीजिये और अपने-अपने फार्म भरवाकर बीएलओ को जमा कीजिये. साथ ही बीएलओ से फॉर्म जमा करने की रिसीविंग लीजिये और उनका नंबर लीजिये, एसआईआर हम सभी की भारतीय होने की पहचान है.

विधायक नसीम सोलंकी ने की अपील

वहीं, इरफान सोलंकी की पत्नी व सीसामऊ की विधायक नसीम सोलंकी ने कहा है कि, "एसआईआर का जो मुद्दा है उसे गंभीरता से लें. बीएलओ से जो फॉर्म मिले हैं, उसे नजरअंदाज न करें. जल्द से जल्द भरकर उसे जमा करने की कोशिश की करें. अगर एसआईआर फार्म भरने में दिक्कत आ रही है तो सपा के लोगों की मदद की ले सकते हैं."