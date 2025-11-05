वाराणसी: आज भव्य देव दीपावली का आयोजन, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, CM योगी भी लेंगे हिस्सा

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बुधवार (5 नवंबर) को धूमधाम से देव दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है. इससे पहले जनपद के होटल और नाव की बंपर बुकिंग देखी जा रही हैं. इस आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेंगे. यह काशी के गंगा घाट से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पर्व होता है, जिसे देखने के लिए इस दिन लाखों की संख्या में लोग देश दुनिया से काशी पहुंचते हैं. बुधवार देव दीपावली के दिन वाराणसी में ग्रीन क्रैकर्स शो, लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है. वहीं इस देव दीपावली को लेकर वाराणसी के होटल नाव की बुकिंग हैरान करने वाली है.

1 दिन के लिए होटल नाव की बंपर बुकिंग

वाराणसी में बुधवार (5 नवंबर) को देव दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है. इसको देखने के लिए लाखों की संख्या में काशी आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु होटल नाव की बंपर बुकिंग कर रहे हैं. 3 स्टार 4 स्टार के साथ-साथ गेस्ट हाउस में भी आम दिनों की तुलना में जबरदस्त बुकिंग है.

होटल में 10000-15000 के साथ लाख रुपए तक के किराए पर रूम बुक हो रहे हैं. वहीं जो नाव बजड़ो की बुकिंग आम दिनों में 1500-2000 रुपए तक होती थी, वह इस समय 15000 तक बुक की जा रही है. इसके अलावा क्रूज की बुकिंग प्रति व्यक्ति के अनुसार 15 से 20 हजार रुपए में की जा रही है. मौजूदा समय में वाराणसी शहरी क्षेत्र के 90 प्रतिशत नाव-होटल देव दीपावली के लिए बुक हो चुके हैं.

15 लाख दीपो से जगमग होंगे काशी के घाट

देव दीपावली के भव्य आयोजन पर काशी के सभी 84 घाट दियों से जगमग होंगे. इस पर्व पर 15 लाख दिये जलाने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं गंगा के उस पार भी दीप जलाएं जाएंगे. इसके अलावा ग्रीन क्रैकर शो, लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बुधवार को काशी के देव दीपावली में शामिल हो रहें है. इस कार्यक्रम के लिए भी सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं. वहीं सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए जा रहे हैं. पुलिस प्रशासन की तरफ से निगरानी की जा रही है.