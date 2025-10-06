वाराणसी में व्यक्तिगत शादी अनुदान की बढ़ी मांग, प्रशासन ने तय समय से पहले ही पूरा किया लक्ष्य

उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें से एक है व्यक्तिगत शादी अनुदान. इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों को बेटियों की शादी के लिए सीधा उनके खाते में धनराशि प्रदान किया जाता है. वहीं वाराणसी में इस योजना का बड़ी संख्या में लोग लाभ ले रहे हैं. आंकड़ों के अनुसार व्यक्तिगत शादी अनुदान की मांग लगातार बढ़ रही है. इस योजना के तहत 20 हजार रुपये शादी के लिए बेटियों को सहायता राशि के तौर पर दी जाती है.

एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार शासन द्वारा वाराणसी में 2337 लोगों को व्यक्तिगत शादी अनुदान के तहत सहायता राशि दिया जाना तय किया गया था, अभी तक 2326 लोग इसके लाभार्थी हैं जिन्हें बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये धनराशि सीधे खाते में भेजी जा चुकी है. जिला प्रशासन का कहना है कि लाभार्थियों को मिलने वाली इस योजना को तय समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है. वहीं इस बार 50 हजार के बजाय एक लाख रुपये परिवार का आय निर्धारित होने की वजह से इस योजना के अधिक आवेदन आ रहे हैं.

वाराणसी के इन क्षेत्रों से आवेदन स्वीकृत हुए

मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी में सबसे ज्यादा पिंडरा ब्लॉक में 432, बड़गांव में 323, अराजीलाइन में 318, सेवापूरी में 305 और सबसे कम काशी विद्यापीठ ब्लॉक में 114 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं. इसके अलावा यह भी जानकारी सामने आ रही है कि अब इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि 20000 को और बढ़ाया जा सकता है.

UP Weather Today: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास