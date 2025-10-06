उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंत में भी मौसम की अनिश्चिता बनी हुई है. जबकि प्रदेश से मानसून की विदाई हो चुकी है. अभी भी पूरी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में बारिश होने से जनजीवन प्रभावित है. बादल और बारिश के चलते दिन का तापमान जहाँ 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक है तो सुबह और शाम का तापमान 22 से 26 तक जा रहा है. जिस कारण हल्की सर्दी का एहसास भी हो रहा है.

IMD ने अगले 24 घंटों में कई इलाकिन में हल्की बारिश और गरज और चमक के साथ बूंदा-बांदी की संभावना जताई है. खास्कार पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी में सम्भावना अधिक है.

गर्मी और ठंडक के चलते दिन में बढ़ी उमस

सोमवार सुबह से लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद है. यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम 24 डिग्री तक रह सकता है. बीते दिन हवा 15-30 किमी/घंटा रही, जो उमस को और बढ़ा रही है. पूर्वी यूपी में वाराणसी, भदोही और बलिया में कल रात से हल्की बारिश दर्ज की गई

वेस्ट यूपी में नोएडा और मेरठ में धूप-छांव का खेल चला, लेकिन शाम ढलते ही ठंडी हवाओं ने राहत दी. कुल मिलाकर, मौसम ने अक्टूबर की शुरुआत को 'गर्म-ठंडा' बना दिया है, जो सामान्य से 1-3 डिग्री नीचे चल रहा है.

अगले 24 घंटें में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के पूर्वानुमान की मानें तो 6 अक्टूबर की शाम से 7 अक्टूबर की सुबह तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की 70% संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली-NCR, हरियाणा और पश्चिमी UP के सीमावर्ती इलाकों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो 50 किमी/घंटा तक जा सकती हैं. पूर्वी यूपी में अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, जहां अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश (7-11 सेमी) हो सकती है.

राजधानी लखनऊ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि कानपुर और प्रयागराज में थंडरस्टॉर्म की चेतावनी जारी की गयी है. तापमान अधिकतम 33-35°C और न्यूनतम 23-25°C रहेगा.

इन जिलों में बारिश की संभावना

IMD वाराणसी, भदोही, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, बांदा, अयोध्या, बहराइच में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वेस्ट यूपी के 47 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. राज्य के 80% हिस्सों में बारिश के छिटपुट प्रभाव रहेंगे, लेकिन कहीं भी बाढ़ या जलभराव जैसी स्थिति नहीं बनेगी.