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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती: प्रेमी का ड्रामा, कनपटी पर तानी पिस्टल, प्रेमिका ने किया इनकार तो उड़ा लिया भेजा!

बस्ती: प्रेमी का ड्रामा, कनपटी पर तानी पिस्टल, प्रेमिका ने किया इनकार तो उड़ा लिया भेजा!

बस्ती जनपद के बसेवा राय गांव में रिश्तेदार के घर गए एक युवक ने खुदकुशी कर ली. वो कथित तौर से अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अड़ा हुआ था. ग्रामीणों ने उसे शांत कराने की कोशिश लेकिन वो नहीं माना.

Written By : सतीश श्रीवास्तव |  Updated at : 11 Nov 2026 09:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बस्ती जनपद के हरैया थाना क्षेत्र के तहत आने वाले बसेवा राय गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब रिश्तेदारी में आए एक युवक ने लड़की से बात करने की जिद पर अड़े रहने के बाद सबके सामने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. इस दर्दनाक और दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक परशुरामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ठाकुरपुर गांव का रहने वाला शिवकुमार पुत्र राम बुझारत हरैया थाना क्षेत्र के बसेवा राय गांव निवासी लालू प्रसाद के यहां अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था. रिश्तेदारी में पहुंचने के बाद अचानक माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब शिवकुमार अपने रिश्तेदार की एक लड़की से फोन पर या आमने-सामने बात करने की जिद पर अड़ गया और अपनी बात मनवाने के लिए हंगामा करने लगा.

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ग्रामीणों के समझाने के बाद भी जिद पर अड़ा रहा युवक

युवक की इस असामान्य और आक्रामक जिद को देखकर मौके पर आसपास के तमाम ग्रामीण इकट्ठा हो गए. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए ग्रामीणों ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शिवकुमार को काफी देर तक प्यार से और समझाने-बुझाने का पूरा प्रयास किया. ग्रामीणों ने उसे शांत करने की कोशिश की ताकि किसी भी तरह के बड़े खतरे को टाला जा सके, मगर शिवकुमार अपनी जिद पर इस हद तक अड़ा हुआ था कि उसने किसी की भी सलाह या बात सुनने से साफ इनकार कर दिया.

गोली लगने के बाद मौके पर ही युवक की हुई मौत

मौके पर मौजूद लोगों के लाख समझाने और तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसकी जिद कम नहीं हुई, तो देखते ही देखते उसने सबके सामने ही खुद को गोली मार ली. गोली चलने की इस अचानक तेज आवाज से मौके पर भगदड़ मच गई और खून से लथपथ शिवकुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना को देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए.

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम

घटना के तुरंत बाद दहशत में आए ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए डायल 112 पुलिस आपातकालीन सेवा को पूरे मामले की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और युवक की सांसें थम चुकी थीं, जिससे पुलिस चाहकर भी उसकी जान नहीं बचा सकी.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

मामले की गंभीरता और सनसनीखेज प्रकृति को देखते हुए हरैया सर्किल की सीओ स्वर्णिमा सिंह और थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ फौरन घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को अपने घेरे में लेकर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से तमाम जरूरी साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. 

रिश्तेदार की लड़की से जबरदस्ती करना चाहता था शादी!

पुलिस अधिकारी स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि अब इस पूरे मामले के हर एक पहलू, आत्महत्या के वास्तविक कारणों और अन्य संलिप्त बिंदुओं की बारीकी से गहन जांच-पड़ताल कर रही है. मृतक लड़का अपने रिश्तेदार की एक लड़की से जबरदस्ती शादी करने का दबाव बना रहा था और इसी जिद को लेकर उसने खुदकुशी कर ली.

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Published at : 11 Nov 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Basti News UP Police
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