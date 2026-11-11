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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसोनभद्र: बस-ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत में 16 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर

सोनभद्र: बस-ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत में 16 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर

बभनी-अंबिकापुर मार्ग पर घसिया टोला के पास बस और ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में बस चालक समेत 16 लोग घायल हो गए हैं जिनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Written By : संतोष कुमार सोनी, सोनभद्र |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 11 Nov 2026 08:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बड़े हादसे की खबर है. बताया जा रहा है कि बुधवार (11 नवंबर) को बभनी-अंबिकापुर मार्ग पर घसिया टोला के पास ये हादसा हुआ. बस और ट्रक की टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के आगे के परखच्चे उड़ गए और बस चालक केबिन में ही फंस गया. उसे काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने खींचकर बाहर निकाला. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई.

चार गंभीर घायल जिला अस्पताल रेफर

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सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनी पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया.

इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी डॉ. फिरोज आबेदीन ने बताया कि हादसे में घायल सभी लोगों का उपचार किया जा रहा है लेकिन चार घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

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बभनी-अंबिकापुर मार्ग पर लगा रहा जाम

घायलों में बस चालक गौरी खां 50 वर्ष पुत्र गनी खां निवासी चपकी समेत 16 लोग शामिल हैं. अन्य घायलों में रमेश कुमार 50 वर्ष निवासी रजखड़ दुद्धी, खुशबू 36 वर्ष पत्नी चंद्रिका प्रसाद निवासी बीजपुर, रूप कुमारी 40 वर्ष निवासी महरीकला, नीलेश ठाकुर 22 वर्ष निवासी बरती छत्तीसगढ़, दादूलाल 65 वर्ष निवासी किरबिल, रामप्रवेश 35 वर्ष निवासी चाचीकला, रामकेश 50 वर्ष निवासी काचन, रामऔतार 51 वर्ष निवासी कोटा, अंजू 23 वर्ष निवासी बीजपुर, मुन्नी देवी 40 वर्ष निवासी सेंदूर, पानपति देवी 60 वर्ष निवासी भंवर, आशा 19 वर्ष निवासी सेंदूर, मनोहर कुमार 35 वर्ष निवासी बरवाटोला, रामअवतार 50 वर्ष निवासी कोटा और सरोज देवी 57 वर्ष निवासी चपकी शामिल हैं.

फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि हादसे के बाद बभनी-अंबिकापुर मार्ग पर जाम लगा रहा.

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Published at : 11 Nov 2026 08:35 PM (IST)
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