उत्तर प्रदेश स्थित घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर समीकरण बनाने के साथ-साथ अटकलों और कयासों का दौर शुरू हो गया है. इसी क्रम में मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 को मऊ पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने स्व. सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को बतौर उम्मीदवार पेश किया. उन्होंने कहा कि सुजीत सिंह, घोसी सीट पर उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे. उनके इस फैसले पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लगभग मुहर लगा दी है.

मऊ पहुंचे अखिलेश ने कहा कि सुधाकर सिंह जी जमीनी नेता थे. उनके व्यवहार में अपनापन था, उनकी राजनीतिक पकड़ इतनी थी कि हर तरह की परिस्थितियों का मुकाबला कर लेते थे.' कन्नौज सांसद ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि उनका परिवार, उनके बेटे हमारे साथ है. जो सेवा उन्होंने (सुधाकर सिंह) ने जनता की है, उसी तरह से सुजीत भी करेंगे.

इसके अलावा सपा नेता ने कहा कि 'यह SIR अपनी नाकामी, अपनी कमियां छुपाने के लिए हो रहा है. मैं फिर अपील करूंगा कि मतदाता अपना वोट कटने से बचाएं.'

कफ सिरप मामले में भी सपा नेता ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर खांसी हो तो देसी दवा का इस्तेमाल कर लेना लेकिन बीजेपी की सरकार में कफ सिरप से बचना. क्योंकि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया स्कीम है.

अब क्या करेगी बीजेपी?

शिवपाल के फैसले पर सपा चीफ की मुहर के संकेत से अब सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी? अभी तक बीजेपी ने इस सीट पर उपचुनाव के संदर्भ में अपनी रणनीति का ऐलान नहीं किया है.

सूत्रों की मानें तो बीजेपी अभी इस सीट पर उपचुनाव की तारीख नजदीक आने या ऐलान होने का इंतजार कर रही है. वर्ष 2023 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में दारा सिंह चौहान, बीजेपी के प्रत्याशी थे, जिन्हें सुधाकर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.