'आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिये, 5 लाख तक इलाज...', लालच में शख्स ने गवाई करोड़ों की जमीन; FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, यहां किडनी के रोगी को आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर 50 करोड़ रुपये की जमीन हड़प ली गई. वाराणसी कोर्ट के आदेश पर 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला वाराणसी के रोहनिया थाना से सामने आया है. यहां रिटायर्ड शिक्षक ओम प्रकाश मिश्रा की पत्नी प्रमिला मिश्रा की तरफ से दी गई तहरीर के अनुसार, ओमप्रकाश किडनी की समस्या से पीड़ित है. इलाज के लिए उनका सप्ताह में दो बार डायलिसिस होता था.

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आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर हड़प ली जमीन

शिकायत में बताया गया कि ओम प्रकाश के इकलौते बेटे मुरादाबाद में चिकित्सक हैं और यहां उनकी देखभाल उनका भतीजा विशाल मिश्रा करता था. सोची समझी साजिश के तहत विशाल ने रवि उपाध्याय, वरुणापति उपाध्याय, प्रवीण सिंह, नीतीश राय, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुमार सिंह, अजय तिवारी, प्रशांत सिंह, अनिल कुमार और सत्यांशु सिंह के साथ मिलकर आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर 50 करोड़ की जमीन हड़प ली.

पूरी संपति का सट्टा करा दिया

दरअसल नियमित तौर पर ओमप्रकाश को सप्ताह में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता था. इस दौरान भतीजे की तरफ से उन्हें सलाह दी गई की आयुष्मान कार्ड बनवाने पर उन्हें 5 लाख तक का इलाज मिल जाएगा. इसी दिलासा के साथ ओमप्रकाश के मोबाइल नंबर और अन्य दस्तावेज को भरोसे में लेकर करीब 65 बिस्वा भूमि और अन्य व्यावसायिक क्षेत्र को अपने नाम दान पत्र विलेख के माध्यम से दान करा लिया. इसके बाद कार्यालय के लिपिकों की मदद से पूरी संपत्ति का सट्टा (एग्रीमेंट) करा दिया गया.

ठीक होने पर पूछा तो करने लगे टालमटोल

इधर, ओमप्रकाश की हालत में जब सुधार हुआ तो परिवार वालों ने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा तो भतीजा टालमटोल करने लगा. इसके बाद पत्नी प्रमिला ने इसकी सूचना मुरादाबाद में रह रहे बेटे को दी . जब बेटा वाराणसी पहुंचा तो जनपद के गंगापुर स्थित निबंधन कार्यालय से पता चला कि रिटायर्ड शिक्षक के नाम की संपत्ति को बेच दिया गया है. अब इस मामले में कोर्ट के आदेश पर 50 करोड़ की जमीन हड़पने के मामले में रोहनिया पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

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