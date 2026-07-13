स्क्रीन देखते-देखते थक जाती हैं आंखें? फोन में तुरंत बदलें ये सेटिंग्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लगातार फोन देखने से आंखों पर दबाव, सेटिंग्स करें ठीक।

अंधेरे में ब्राइटनेस कम, ब्लू लाइट फिल्टर ऑन रखें।

डार्क मोड और स्क्रीन दूरी से आंखों को राहत मिलेगी।

Phone Screen Setting: कुछ लोगों को काम के कारण दिन में कई घंटों तक फोन की स्क्रीन को देखना पड़ता है. कुछ लोग आदत से भी मजबूर होते हैं और दिन में 6-10 घंटों तक फोन से चिपके रहते हैं. लगातार स्क्रीन देखने के कारण आंखों पर दबाव पड़ता है. अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो इससे सिरदर्द और नजर कमजोर होने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए आज हम आपको फोन में छिपी कुछ ऐसे स्क्रीन सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी आंखों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं.

अंधेरे में कम कर लें स्क्रीन ब्राइटनेस

तेज धूप में फोन यूज करने के लिए फुल स्क्रीन ब्राइटनेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप अंधेरे में फोन यूज कर रहे हैं तो आपको यह सेटिंग बदलनी चाहिए. अंधेरे में अगर आप स्क्रीन ब्राइटनेस को कम करते हैं तो इससे आंखों पर दबाव नहीं पड़ेगा. मॉडर्न फोन में आपको ऑटो-ब्राइटनेस का भी फीचर मिल जाता है, जो आपके आसपास की लाइट के हिसाब से ब्राइटनेस को ऑटोमैटिक एडजस्ट कर देता है. इसलिए इस फीचर को इनेबल ही रखें.

सोने से पहले ब्लू लाइट फिल्टर कर लें ऑन

सूरज की किरणों में लगभग 25 प्रतिशत तक ब्लू लाइट होती है. यह लाइट एनर्जेटिक बनाती है और दिनभर आपको अलर्ट रखती है. आपके फोन की स्क्रीन से भी ब्लू लाइट निकलती है. यह सनलाइन वाली लाइट के बराबर पारवफुल नहीं होती, लेकिन आपकी नींद में खलल डाल सकती है. दरअसल, ब्लू लाइट दिखने पर दिमाग से नींद वाला मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होता. इसलिए अगर आप सोते समय फोन यूज कर रहे हैं तो ब्लू लाइट फिल्टर ऑन कर लें. इससे ब्लू लाइट फिल्टर हो जाएगी और आपका दिमाग नींद वाला हार्मोन रिलीज हो सकेगा.

डार्क मोड भी करेगा मदद

अगर आप अंधेरे में फोन चला रहे हैं तो डार्क मोड को ऑन करना न भूलें. यह टेक्स्ट को व्हाइट और बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता है. इससे ग्लेयर कम होता है और आंखों पर दबाव नहीं पड़ता. डार्क मोड का एक और फायदा भी है. यह बैटरी की खपत भी कम करता है.

स्क्रीन अलर्ट डिस्टेंस

एकदम नजदीक से फोन देखना आंखों के लेंस के लिए खतरनाक हो सकता है. बच्चों में इससे मायोपिया होने का खतरा रहता है और आंखों पर भी दबाव पड़ता है. इसलिए फोन को आंखों से जितना हो सके, उतना दूर रखना चाहिए. इस काम के लिए आईफोन में स्क्रीन डिस्टेंस नाम से फीचर मिलता है. अगर आप आंखों से 12 इंच से कम दूरी पर फोन रख रहे हैं तो यह फीचर आपको अलर्ट कर देगा.

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