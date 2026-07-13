INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रेमिका संग रंगे हाथ पकड़ा गया पति तो जान बचाकर भागा, पत्नी ने सड़क पर ही उतारा आशिकी का भूत

प्रेमिका संग रंगे हाथ पकड़ा गया पति तो जान बचाकर भागा, पत्नी ने सड़क पर ही उतारा आशिकी का भूत

Hapur News In Hindi: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक होटल में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया जब पत्नी ने अपने पति को प्रेमिका के साथ रंगरेलिया मनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया.

Written By : विपिन शर्मा, हापुड़ |  Updated at : 13 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के हापुड़ मे एक होटल में उस वक्त हाई-वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया. जब एक पति को पत्नी ने उसकी प्रेमिका के साथ रंगरेलियां मानते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. पत्नी को सामने देख पति के होश उड़ गए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया. आरोपी पति किसी तरह जान बचाकर चलती बस में चढ़ गया लेकिन, पत्नी ने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और रास्ते में ही आशिकी का भूत उतार दिया. 

पूरा मामला हापुड़ में नगर कोतवाली क्षेत्र का है. जहां एक शख्स सरकारी अस्पताल में काम करने वाली प्रेमिका नर्स के साथ होटल पहुंचा था. इसी बीच पत्नी को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद वो अपने मायके वालों के साथ सीधे उस होटल में पहुंच गई जहां दोनों मौजूद थे. पत्नी ने जैसे ही होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो पत्नी को देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई. 

पत्नी ने बस से उतारकर सड़क पर की धुनाई

जिसके बाद पति-पत्नी में होटल के अंदर ही जमकर बवाल शुरू हो गया और पत्नी ने प्रेमिका के सामने ही दोनों को ही जमकर खरी-खोटी सुनाई. होटल में हुए तमाशे के बाद, अपनी फजीहत होते देख पति ने वहां से नौ दो ग्यारह होने में ही भलाई समझी. जिसके बाद वो भागकर एक बस में चढ़ गया, ताकि शहर से निकल सके. लेकिन, पत्नी और उसके साला भी कम नहीं थे. 

यूपी ने रचा एक और कीर्तिमान, सीएम योगी ने चिट्ठी लिखकर दी प्रदेश वासियों को बधाई

पत्नी ने भाई के साथ मिलकर पति का पीछा करके आगे बस को रुकवा लिया और सीट पर दुबके पति को बस के अंदर घुसकर ही सरेआम कूटने लगे. इसके बाद उन्होंने उसे बस से उतार लिया और सड़क पर ड्रामा किया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पत्नी ने सड़क पर पति की टी-शर्ट फाड़ दिया और सरेआम उंगली दिखा-दिखाकर उसके धोखे का हिसाब मांगा. 

होटल की धुनाई सड़क से कोतवाली तक पहुंची

इस दौरान दोनों के बीच ऐसी हाथापाई हुई कि पति के कपड़े तक फट गए. जिसके बाद महिला के परिजनों ने धोखेबाज पति और उसकी नर्स प्रेमिका को पकड़कर नगर कोतवाली ले आए. होटल से शुरू हुई यह आशिकी, बस की धुनाई से होते हुए अब थाने के लॉकअप तक पहुंच गई. पत्नी ने पति और उसकी प्रेमिका के खिलाफ तहरीर दे दी है और पुलिस मामले की कानूनी जांच कर रही है.

यूपी में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 182 पीसीएस अफसरों के तबादले, कई जिलों के SDM बदले

Published at : 13 Jul 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Hapur News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रेमिका संग रंगे हाथ पकड़ा गया पति तो जान बचाकर भागा, पत्नी ने सड़क पर ही उतारा आशिकी का भूत
प्रेमिका संग रंगे हाथ पकड़ा गया पति तो जान बचाकर भागा, पत्नी ने सड़क पर ही उतारा आशिकी का भूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमान न तो डरते हैं और न ही घबराते हैं', बाबा रामदेव के बयान पर मौलाना फिरंगी महली की दो टूक
'मुसलमान न तो डरते हैं और न ही घबराते हैं', बाबा रामदेव के बयान पर मौलाना फिरंगी महली की दो टूक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी ने रचा एक और कीर्तिमान, सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिट्ठी लिखकर दी प्रदेश वासियों को बधाई
यूपी ने रचा एक और कीर्तिमान, सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिट्ठी लिखकर दी प्रदेश वासियों को बधाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में दो बेटियों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, दबंगों पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप
गोरखपुर में दो बेटियों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, दबंगों पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप
Advertisement

वीडियोज

US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल!
US Iran War | America Attack Iran | Trump | Black Out :ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रहार!
Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangkok Pub Fire: बैंकॉक के पब में कैसे लगी आग? बाथरूम में मिलीं सबसे ज्यादा लाशें, 27 जिंदा जले, ये रहा मौतों का असली कारण
बैंकॉक के पब में कैसे लगी आग? बाथरूम में मिलीं सबसे ज्यादा लाशें, 27 जिंदा जले, ये रहा मौतों का असली कारण
मध्य प्रदेश
'नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक अन्याय और अत्याचार...', दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
'नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक अन्याय और अत्याचार...', दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
इंडिया
4 महीने पहले की थी लव मैरिज, नई-नवेली दुल्हन ने की खुदकुशी, सुसाइट नोट में लिखा- मां मुझसे गलती हो गई
4 महीने पहले की थी लव मैरिज, नई-नवेली दुल्हन ने की खुदकुशी, सुसाइट नोट में लिखा- मां मुझसे गलती हो गई
स्पोर्ट्स
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
ट्रेंडिंग
सरकारी दफ्तर में अफसरों के सामने महिला ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
सरकारी दफ्तर में अफसरों के सामने महिला ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो देख यूजर्स ने लिए मजे
जनरल नॉलेज
एक ही छत के नीचे सैकड़ों लोगों का आशियाना, चीन के इन डोनट जैसे घरों की बेहद दिलचस्प है कहानी
एक ही छत के नीचे सैकड़ों लोगों का आशियाना, चीन के इन डोनट जैसे घरों की बेहद दिलचस्प है कहानी
ABP NEWS
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
ABP NEWS
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
ABP NEWS
मंत्री यात्री के तौर पर बस में सवार हुए, नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाया।
मंत्री यात्री के तौर पर बस में सवार हुए, नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाया।
ABP NEWS
ससुराल में बेटी की नाक काट दी गई, उसके परिवार ने भी जवाबी कार्रवाई में ननद की नाक काट दी।
ससुराल में बेटी की नाक काट दी गई, उसके परिवार ने भी जवाबी कार्रवाई में ननद की नाक काट दी।
ABP NEWS
मेरठ में सब-इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी क्यों उतारी और 10 फ़ीट गहरे पानी में क्यों कूद गए?
मेरठ में सब-इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी क्यों उतारी और 10 फ़ीट गहरे पानी में क्यों कूद गए?
Embed widget