गोरखपुर में दो बेटियों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, दबंगों पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप

यूपी के गोरखपुर में जमीन के विवाद की वजह से पीड़ित महिला दो बेटियों के साथ सदर तहसील में 70 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई जिससे हड़कंप मच गया. जिसके बाद वहां सैकड़ों लोग इकट्टा हो गए. अधिकारियों ने काफी मान-मनौव्‍वल के बाद उसे नीचे उतार और आश्वासन दिया कि मामले में जांच की जाएगी. महिला ने दबंगों द्वारा उसकी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है.



गोरखपुर के सहजनवां तहसील क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव में रहने वाली कृष्ण कांति सिंह रविवार को अपनी दो बेटियों वसुंधरा और आंशी को लेकर सदर तहसील के पीछे बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई. जिसके बाद वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. महिला ने आरोप लगाया कि उसकी ज़मीन को दबंग कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं. सहजनवां थाना और सहजनवा तहसील प्रशासन शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है.

दो बेटियों संग पानी की टंकी पर चढ़ी महिला

घटना की जानकारी मिलते ही कैंट पुलिस व आवासीय परिसर में मौजूद अधिकारी मौके पर पहुंच गए. जिसके बाद उन्होंने किसी तरह महिला को समझा-बुझाकर नीचे उतारा. पीड़ित महिला कृष्ण कांति सिंह ने आरोप लगाया कि, उसके ही गाँव के विष्णु प्रताप प्रेम चंद 2017 में वे जमीन फर्जी तरीके से कब्जा कर लिया. महिला ने कहा कि उसके पति राहुल प्रताप सिंह को भी बार-बार टार्चर किया जाता है. कोर्ट के जरिए फैसला हुआ प्रशासन का सहयोग मिला. इसके पहले वह मुख्यमंत्री से जनता दरबार में मिल चुकी है. तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर उसे दोबारा परेशान किया जा रहा है.

दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप

राजस्व अभिलेखों की जांच भी स्पष्ट हो चुका है कि उक्त भूमि के खातेदार सत्येन्द्र प्रताप सिंह, राहुल सिंह व बटुकेश्वर सिंह हैं. जबकि दूसरे पक्ष का नाम अभिलेखों में दर्ज नहीं है. शिकायत के अनुसार लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कब्जा मिलने के बावजूद दबंग लगातार उनके साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.

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पीड़िता परिवार ने इस संबंध में 3 जुलाई 2026 को थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया गया, जिसकी जांच उपनिरीक्षक रमेश यादव को सौंपी गई. लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.

प्रशासन ने दिया मामले की जांच का भरोसा

मामला जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ कोस्तुभ तक पहुंचने पर प्रशासन हरकत में आया. सहजनवा तहसील व थाना सहजनवां को निर्देश दिए गए हैं कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दो दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित करें. साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है.

गोरखपुर के सहजनवां के सहायक चकबंदी अधिकारी मनीष चंद सिंह ने बताया कि, यह प्रकरण 2018 से मेरे संज्ञान में है. यह गांव मुस्तफाबाद उर्फ मलहुर 2023 से चकबंदी में आया है. तभी से पीड़िता महिला हमारे संपर्क में है. सहायक चकबंदी अधिकारी ने कहा कि हमारे खतौनी के हिसाब से महिला सही है. लेकिन, यह विधिक प्रक्रिया है. यह न्यायिक प्रक्रिया से ही होगा. एसडीएम सदर से मिलने के बाद मौके पर जाकर जो भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा मदद की जाएगी.

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