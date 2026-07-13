उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा हैं. बीते दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में अब उमस भरी गर्मी का दौर शुरू हो गया है. हालांकि पूर्वांचल संभाग के कुछ जिलों में झमाझम बारिश होने की चेतावनी दी गई है. वहीं ज़्यादातर जगहों पर आज बारिश के कोई आसार नहीं है. ऐसे में लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ बीते 24 घंटों में पूर्वांचल में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहा, पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में तेज बारिश भी देखने को मिली है. मौसम विभाग ने आज 13 जुलाई को भी पश्चिमी संभाग में गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं जबकि पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है.

नोएडा से लखनऊ तक कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी लखनऊ की बात करें, तो आज सोमवार को यहां बारिश के बाद उमस भरा मौसम हो गया है. दिन भर यहां तेज धूप लोगों को परेशान करेगी. अयोध्या, बाराबंकी में भी आज मौसम शुष्क रहेगा. दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में आज तेज धूप की वजह से गर्मी परेशान कर सकती हैं वहीं आगरा-मथुरा में भी बारिश के कोई आसार नहीं है.

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में आज गोरखपुर समेत 7 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट हैं इनमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर और गोरखपुर में आज लगभग सभी जगहों पर बहुत भारी बारिश होने का यलो अलर्ट दिया गया है. जबकि मऊ, बलिया, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी में आज मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने और अनेक जगहों पर बारिश की चेतावनी दी गई है.

यूपी में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 182 पीसीएस अफसरों के तबादले, कई जिलों के SDM बदले

रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और बलिया में आज कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश के बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. वहीं सहारनपुर, बिजनौर, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र में एक या दो जगहों पर बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं.



यूपी में अगले एक हफ्ते में मानसून कमजोर होता दिख रहा है. आने वाले दिनों में भी पश्चिमी संभाग में कुछ एक जगहों पर और पूर्वांचल में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा. 16 जुलाई के बाद बारिश के सिलसिले पर ब्रेक लग जाएगी. धूप निकलने की वजह से अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

आगरा में डिप्टी एसएस से मारपीट, RPF कर्मियों ने स्टेशन पर हाथ-पैर पकड़कर घसीटा, 5 निलंबित



