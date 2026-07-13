'मुसलमान न तो डरते हैं और न ही घबराते हैं', बाबा रामदेव के बयान पर मौलाना फिरंगी महली की दो टूक
UP News: मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा अगर हमें अपने देश की स्थिति बेहतर बनानी है तो सभी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे धार्मिक बयान देने से बचना चाहिए.
योग गुरु बाबा रामदेव ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिससे हलचल मची हुई है. बाबा रामदेव ने कहा कि हिंदू राष्ट्र' की अवधारणा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है. हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य-वैदिक थे. हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है. अब उनके इस बयान पर लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की प्रतिक्रिया आई है.
मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर "मुसलमान न तो डरते हैं और न ही घबराते हैं क्योंकि वे अल्लाह की इबादत करते हैं और सच तो यह है कि सभी इंसानों के पूर्वज एक ही हैं. हमने हमेशा धर्म के आधार पर भेदभाव का विरोध किया है, और अगर हमें अपने देश की स्थिति बेहतर बनानी है तो सभी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे धार्मिक बयान देने से बचना चाहिए. उत्तराखंड में मस्जिदों को गिराने और मदरसा बोर्ड को खत्म करने से मुसलमानों को काफी परेशानी और तकलीफ हो रही है.
क्या बोले थे बाबा राम देव
योग गुरु बाबा रामदेव ने रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हमारे हरिद्वार के पास देवबंद है. मुझे 2009 में वहाँ बुलाया गया था और मैंने उनसे कहा था कि हमारे धर्म भले ही अलग हों, लेकिन हमारे पूर्वज एक ही हैं. हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है. हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य-वैदिक थे, यह बात हमारे सामने ही लिखी हुई है. कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? बस अपने पूर्वजों की परंपराओं को अपना लें. आप दाढ़ी रखें या शेव करवा लें; कोई भी कपड़े पहनें लेकिन अपने पूर्वजों जैसा चरित्र बनाए रखें. हिंदुस्तान में मुसलमानों या ईसाइयों के लिए कोई खतरा नहीं है.
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