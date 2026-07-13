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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: नोएडा में दुकानों के निर्माण के दौरान हादसा, ताश के पत्तों की तरह ढहा लेंटर; कई मजदूर दबे

Noida News: नोएडा में दुकानों के निर्माण के दौरान हादसा, ताश के पत्तों की तरह ढहा लेंटर; कई मजदूर दबे

Noida News In Hindi: नोएडा के थाना सेक्टर-24 क्षेत्र के सेक्टर-33 स्थित बी-ब्लॉक मार्केट में प्राधिकरण की तरफ से बनवाई जा रही दुकानों का लेंटर अचानक भरभराकर गिर गया.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 13 Jul 2026 11:52 AM (IST)
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नोएडा के थाना सेक्टर-24 क्षेत्र के सेक्टर-33 स्थित बी-ब्लॉक मार्केट में प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही दुकानों का लेंटर अचानक भरभराकर गिर गया. लेंटर गिरने से मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जिस वक्त यह हादसा हुआ, वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था.

वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीमें राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंच चुकी हैं. मलबे से अब तक दो मजदूरों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा गया है. मलबे में अभी भी कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका है, जिसके लिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

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प्राधिकरण की तरफ से कराया जा रहा था दुकानों का निर्माण

हादसे की भयावहता का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है. सेक्टर-33 के बी-ब्लॉक मार्केट में नोएडा प्राधिकरण द्वारा दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था. 14 मजदूरो रोज़ की तरह काम में जुटे थे कि अचानक पूरा लेंटर ताश के पत्तों की तरह ढह गया.

मलबे में दबे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू

घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना सेक्टर-24 पुलिस और फायर विभाग की टीमें तुरंत एक्शन में आईं. जेसीबी और अन्य आधुनिक उपकरणों की मदद से लगातार मलबा हटाया जा रहा है. अब तक दो घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा चुका है. आशंका है कि मलबे के नीचे कुछ और जिंदगियां फंसी हो सकती हैं, इसलिए बचाव दल बेहद सावधानी और तेजी से सर्च ऑपरेशन चला रहा है.

हादसे में किसी की मौत की पुष्टि नहीं

मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. प्रशासन की ओर से अभी तक किसी के हताहत (मृत्यु) होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. पहली प्राथमिकता मलबे में दबे संभावित लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है. इस हादसे की विस्तृत रिपोर्ट का अभी इंतजार है.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 13 Jul 2026 11:52 AM (IST)
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