Uttrakhand News: पूर्णागिरि मंदिर पहुंचे CM धामी, किया श्रमदान और रुद्राक्ष का पौधा रोपा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार सुबह खटीमा क्षेत्र के नगला तराई स्थित प्रसिद्ध माता पूर्णागिरि मंदिर पहुंचकर मंदिर परिसर में स्वयं सफाई कर श्रमदान किया. इस दौरान उन्होंने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया.

मुख्यमंत्री धामी ने मंदिर परिसर की सफाई की और वहां एक रुद्राक्ष का पौधा रोपा. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की स्वच्छता हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़ा विषय है.

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स्वच्छता हमारी सामूहिक जिम्मेदारी

धामी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है. धार्मिक स्थलों की सफाई और संरक्षण हमारी संस्कृति से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य है. उन्होंने आम जनता से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की.

पर्यावरण संरक्षण पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण आज की सबसे बड़ी जरूरत है. उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ-साथ प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध राज्य है. राज्य सरकार हरित विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लगातार बढ़ावा दे रही है.

धामी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे प्रकृति संरक्षण के लिए आगे आएं और अधिक से अधिक पौधे लगाएं. उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण बचाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए. मुख्यमंत्री के इस श्रमदान कार्यक्रम ने स्थानीय लोगों और भक्तों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई ऊर्जा भर दी है.

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