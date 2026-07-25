कांवड़ यात्रा से पहले जीटी रोड पर बुलडोजर एक्शन, NHAI और पुलिस ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान

ग्रेटर नोएडा में आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारु और बाधामुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. इसी क्रम में बादलपुर पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने संयुक्त रूप से जीटी रोड पर व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. अभियान के तहत थाना बादलपुर क्षेत्र के सादोपुर में सड़क तक फैली दुकानों और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया, ताकि कांवड़ यात्रा मार्ग पूरी तरह साफ रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

अभियान के दौरान अधिकारियों ने सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाने के साथ लोगों से भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की अपील भी की. प्रशासन का कहना है कि यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह की बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लगातार निगरानी रखी जाएगी.

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पुलिस उपायुक्त ने कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए निर्देश

वहीं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस उपायुक्त (ग्रेटर नोएडा) शैलेंद्र कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ थाना बादलपुर क्षेत्र में पैदल गश्त की. उन्होंने कांवड़ यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

उन्होंने निर्देश दिया कि प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जाए, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा सभी PCR और PRV वाहन लगातार क्षेत्र में गश्त करते रहें. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कांवड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या अव्यवस्था को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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