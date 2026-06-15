लखनऊ विधानसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कमरे में लगी आग, कुछ देर में पाया गया काबू

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित विधान भवन में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब प्रथम तल पर लगे एक एयर कंडीशनर (AC) में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई.

जानकारी के मुताबिक आग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कमरे में लगे एसी यूनिट में लगी थी.

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घटना की सूचना मिलते ही विधान भवन के कर्मचारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. राहत की बात यह रही कि समय रहते आग बुझा दिए जाने से कोई बड़ा नुकसान या जनहानि नहीं हुई. मामले की जांच की जा रही है.