हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड BJP के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की मिली धमकी, दर्ज करवाई शिकायत

उत्तराखंड BJP के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की मिली धमकी, दर्ज करवाई शिकायत

Dehradun News: उत्तराखंड BJP अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि एक अज्ञात मोबाइल नंबर से उनके निजी मोबाइल फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर जान से मारने की धमकी दी गई.

By : दानिश खान | Edited By: अजीत | Updated at : 28 Dec 2025 11:06 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. अज्ञात नंबर से उन्हें कॉल कर गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी दी गई. इस संबंध में उन्होंने देहरादून के एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है. धमकी मिलने के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है.

महेंद्र भट्ट ने पुलिस को दिए गए पत्र में बताया कि एक अज्ञात मोबाइल नंबर से उनके निजी मोबाइल फोन पर लगातार कॉल कर गाली-गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है. कॉल करने वाला व्यक्ति उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है. भट्ट के अनुसार, उन्होंने कई बार कॉल करने वाले को समझाने का प्रयास किया कि इस तरह की भाषा और व्यवहार अनुचित है, लेकिन इसके बावजूद कॉल और धमकियों का सिलसिला जारी रहा.

महेंद्र भट्ट के जीवन को खतरा- मनवीर सिंह चौहान

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया, ''कॉल करने वाले व्यक्ति का व्यवहार बेहद उत्तेजित और आक्रामक प्रतीत होता है. यह पूरी घटना किसी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हो सकती है. जिस तरह की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे न सिर्फ महेंद्र भट्ट की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है, बल्कि उनके जीवन को भी खतरा हो सकता है.''

'धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'

भाजपा का कहना है कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में इस तरह का असभ्य और आपत्तिजनक व्यवहार किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है. देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ इस प्रकार की धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पार्टी ने पुलिस से मांग की है कि अज्ञात मोबाइल नंबर धारक की जल्द पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की धमकियों से पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं. राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित ऐसे कृत्य भाजपा के सेवा और जनकल्याण के कार्यों को रोक नहीं सकते. पार्टी कार्यकर्ता पहले से अधिक उत्साह के साथ संगठन और प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

Published at : 28 Dec 2025 11:06 PM (IST)
और पढ़ें
विश्व
क्या भारत में घुसे उस्मान हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
क्या भारत में घुसे हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
महाराष्ट्र: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
विश्व
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी Ex-आर्मी अफसर पाकिस्तान में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी PAK में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
Embed widget