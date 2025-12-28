'हम चीनी नहीं, भारतीय हैं', देहरादून में नस्लीय भेदभाव में मारे गए छात्र के ये थे अंतिम शब्द

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नस्लीय हिंसा का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश, खासकर के पूर्वोत्तर राज्यों को झकझोर कर रख दिया है. त्रिपुरा के रहने वाले 24 वर्षीय एमबीए छात्र एंजेल चकमा की नस्लीय हमले में मौत हो गई है. एंजेल ने 14 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया, लेकिन अंततः शनिवार को उसने दम तोड़ दिया.

एंजेल ने विरोध में कहा- हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं

घटना 9 दिसंबर के शाम की है, जब एंजेल चकमा अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ देहरादून के सेलाकुई इलाके में स्थानीय बाजार में खरीदारी करने गया था. इसी दौरान कुछ स्थानीय युवकों ने दोनों भाइयों को देखकर नस्लीय गालियां देनी शुरू कर दीं और उन्हें ‘चाइनीज’ कहकर चिढ़ाने लगे. एंजेल ने शांति से इसका विरोध करते हुए कहा, हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं. इसके बाद उन्होंने का कहा की हमें अपनी भारतीयता साबित करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए?

आरोपियों ने चाकू मार के किया हमला

एंजेल के यहीं शब्द आरोपियों को नागवार गुजरे और कुछ ही देर में मामूली कहासुनी एक हिंसक झड़प में बदल गई. जिसके बाद आरोपियों ने एंजेल पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई और बीच-बचाव करने आए उसके छोटे भाई माइकल पर भी हमला कर दिया गया, जिससे वे भी गंभीर रूप से घायल हो गया था. एंजेल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह 14 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहा और होश में नहीं आ सका. जिसके बाद शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. फिर एंजेल के पार्थिव शरीर को अगरतला लाया गया, जहां गम और आक्रोश का माहौल है. परिवार के साथ-साथ पूरे पूर्वोत्तर में इस घटना को लेकर गुस्सा है.

छह आरोपियों में से मुख्य आरोपी हुआ फरार

पुलिस ने मामले में कुल छह आरोपियों की पहचान की है, जिनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल हैं. मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी अब भी फरार है. पुलिस को आशंका है कि वह नेपाल भाग गया है. उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये तक का इनाम घोषित किया गया है और दो विशेष पुलिस टीमें भी उसकी तलाश में जुटी हुई हैं. एंजेल की मौत के बाद पुलिस ने मामले में धाराएं और सख्त कर दी हैं. अब केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (1) हत्या और 3 (5) सामूहिक आपराधिक मंशा के तहत दर्ज किया गया है. इससे पहले केस में हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई थीं.

टीएमपी के प्रमुख- यह देश की एकता और संवैधानिक मूल्यों पर हमला है

इस घटना के बाद त्रिपुरा समेत अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. राष्ट्रीय स्तर पर नस्लीय घृणा अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग तेज से की जा रही है. टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) के प्रमुख प्रद्युत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, फिर भी उन्हें ‘चीनी’ कहकर अपमानित किया जाता है. यह सिर्फ एक छात्र की मौत नहीं, बल्कि देश की एकता और संवैधानिक मूल्यों पर हमला है.