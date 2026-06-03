उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, 7 जिलों में अलर्ट; बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी

उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है.पहाड़ों पर बादल घिरने लगे हैं और मैदानों में उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल किए हुए है.मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताते हुए 7 जिलों देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

मंगलवार शाम देहरादून में अचानक बदले मौसम ने लोगों को चौंका दिया.तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में कई जगह पेड़ गाड़ियों के ऊपर आ गिरे.शहर में इस दौरान अफरा-तफरी का माहौल रहा. मोहकमपुर इलाके में 0.3 मिमी बारिश दर्ज की गई.मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 35°C और न्यूनतम 21°C रहा. बुधवार को पारा एक डिग्री और चढ़कर 36°C तक पहुंच सकता है.

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39°C के साथ काशीपुर रहा सबसे गर्म

मैदानी इलाकों में गर्मी का सितम जारी है. मंगलवार को काशीपुर 39°C तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म शहर रहा.हरिद्वार में 37°C और ऋषिकेश में 36°C दर्ज किया गया.ऊधम सिंह नगर और देहरादून दोनों 35°C पर रहे जबकि हल्द्वानी में 34°C तापमान रिकॉर्ड किया गया.इसके उलट पहाड़ी तीर्थस्थलों पर ठंडक बनी हुई है। हेमकुंड साहिब में तापमान -2°C तक लुढ़क गया, जबकि आदि कैलाश में महज 6°C और केदारनाथ में 12°C दर्ज किया गया.

कोस्याकुटोली में सबसे ज्यादा बरसात, 21 मिमी पानी गिरा

मंगलवार को रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, देहरादून और नैनीताल में जमकर बारिश हुई.सर्वाधिक 21 मिमी वर्षा कोस्याकुटोली में रिकॉर्ड की गई. श्रीनगर अर्जुनगढ़ में 15.5 मिमी, थलीसैंण में 12 मिमी, पौड़ी में 10.5 मिमी और रिखणीखाल में 10 मिमी बारिश दर्ज हुई.

येलो अलर्ट वाले 7 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारों की आशंका है.विभाग ने चेताया है कि इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा है.4400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है.

अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम

4 जून को पहाड़ी जिलों में छिटपुट हल्की बारिश और गरज की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है. 5 जून को पहाड़ों में बारिश की तीव्रता कुछ बढ़ सकती है.मैदानी जिलों में भी बहुत हल्की बारिश और गर्जना के आसार हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

6 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.बाकी जिलों में भी कहीं-कहीं बूंदाबांदी और गर्जन के आसार बने रहेंगे.

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