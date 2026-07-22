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नालों की सफाई में करोड़ों खर्च, फिर भी नतीजा शून्य, प्रयागराज के थानों में नाव चलाने की आई नौबत

Prayagraj Flood: शहर के पॉश इलाके सिविल लाइंस में स्थित महिला थाने में बारिश के बाद जल भराव हो गया है. पुलिसकर्मियों और फरियादियों को पानी के बीच से होकर जाना पड़ रहा है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 22 Jul 2026 11:08 AM (IST)
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भारत के अलग-अलग राज्यों में मौसम का मिजाज बदल चुका है, साथ ही बारिश और बाढ़ की भयावह तस्वीरे सामनें आ रही हैं. इसी बीच संगम नगरी प्रयागराज में बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है, शहर के पॉश इलाके सिविल लाइंस में स्थित महिला थाने में बारिश के बाद जल भराव हो गया है. इससे फरियादियों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

दरअसल, संगम नगरी प्रयागराज में मंगलवार को हुई झमाझम तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है. शहर के पॉश इलाके सिविल लाइंस में स्थित महिला थाने में बारिश के बाद जल भराव हो गया है. इसके अलावा सिविल लाइंस थाना और एसीपी सिविल लाइंस के दफ्तर में आने और जाने का रास्ता भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है. सिविल लाइंस व महिला थाने में आने और जाने वाले पुलिसकर्मियों और फरियादियों को पानी के बीच से होकर जाना पड़ रहा है.

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नालों की सफाई में करोड़ों खर्च, फिर भी नतीजा सिफर

यह हालत उस शहर की है जो स्मार्ट सिटी में शुमार है और ड्रेनेज सिस्टम के लिए अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं. इसके अलावा नगर निगम ने मानसून से पहले नालों और नालियों की सफाई के लिए 10 करोड़ का भारी भरकम बजट भी खर्च किया है. थाने और एसीपी कार्यालय के रास्ते में जल भराव के आगे पुलिस भी बेबस नजर आ रही है.

साफ-सफाई पर दावों की खुली पोल

पुलिस के पास भी जल भराव से निबटने के लिए फिलहाल कोई माकूल इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं. सिविल लाइंस पुलिस थाना, महिला थाना और एसीपी सिविल लाइंस कार्यालय नगर निगम प्रयागराज के ठीक सामने स्थित है. लेकिन जब यहां की ऐसी बदहाल स्थिति है. तो शहर के अन्य इलाकों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Prayagraj Flood PRAYAGRAJ NEWS
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