उत्तराखंड में 5 दिसंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी के आसार

उत्तराखंड में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेशभर में पांच दिसंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है. इससे जहां तापमान में गिरावट होगी, वहीं सूखी ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के मुताबिक चार दिसंबर को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि सुबह और शाम के समय पर्वतीय क्षेत्रों में पाला गिरने से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा. इसके बाद पांच दिसंबर से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है. 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है. इससे पर्यटन स्थलों में मौसम सुहावना होने के साथ ही स्थानीय लोगों की दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं.

छह दिसंबर को मौसम फिर साफ होने का अनुमान है, लेकिन सात और आठ दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दोबारा बारिश और बर्फबारी हो सकती है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदले मौसम से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. हालांकि सूखी ठंड के मुकाबले बारिश-बर्फबारी से होने वाली ठंड शरीर के लिए कम हानिकारक मानी जाती है और इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ता है.

लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की जरूरत

कुल मिलाकर दिसंबर के पहले सप्ताह में पहाड़ी जिलों में मौसम लगातार बदलता रहेगा, लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की जरूरत है. वहीं यात्रियों और पर्यटकों को पहाड़ी मार्गों पर सफर करते समय मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी लेते रहने की सलाह दी गई है.

