हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में लेटर बम! धामी सरकार पर कांग्रेस का वार, असली-नकली पर उठा सवाल

उत्तराखंड में लेटर बम! धामी सरकार पर कांग्रेस का वार, असली-नकली पर उठा सवाल

Uttarakhand News: उत्तराखंड में वायरल एक कथित पत्र को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा, भाजपा की चुप्पी और अरविंद पांडे की प्रतिक्रिया न आने से सवाल और गहरे हो गए हैं.

By : दानिश खान | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 01 May 2026 11:06 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. इस बार विवाद की जड़ एक वायरल पत्र बना है, जिसे लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गए हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस पत्र के आधार पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है, उसी की सच्चाई अब तक साफ नहीं हो पाई है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शुक्रवार (1 मई) को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर धामी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने राजपुर रोड स्थित एक बार में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी पर सवाल उठाए और राज्यपाल से मुलाकात न हो पाने का मुद्दा भी उठाया.

उत्तराखंड में मदरसों के लिए नई व्यवस्था, कक्षा 1 से 8 तक के संस्थान जिला समिति से होंगे संबद्ध

सबसे बड़ा मुद्दा रहा सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित पत्र, जिसे अरविंद पांडे के नाम से जोड़ा जा रहा है. इस पत्र में कथित तौर पर मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं.

वायरल पत्र की सच्चाई पर बड़ा सवाल

पूरे विवाद के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि क्या यह पत्र असली है? अभी तक न तो इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई है और न ही यह साफ है कि इसे वास्तव में किसने लिखा.

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिना सत्यापन के किसी दस्तावेज को आधार बनाकर आरोप लगाना खुद में कई सवाल खड़े करता है. अगर यह पत्र सही है, तो इसे सार्वजनिक करने का तरीका क्या था? और अगर गलत है, तो फिर इसे वायरल किसने किया?

कांग्रेस की भूमिका पर भी उठे सवाल

इस मामले में कांग्रेस की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है. कहा जा रहा है कि यह पत्र भाजपा के अंदरूनी संवाद का हिस्सा हो सकता है. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि यह कांग्रेस तक कैसे पहुंचा?

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूल देकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है. कुछ विश्लेषकों ने तो यहां तक कह दिया कि यह “बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना” जैसी स्थिति बन गई है.

अरविंद पांडे की चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंस

जिस विधायक के नाम से यह पत्र वायरल हो रहा है, यानी अरविंद पांडे, उनकी ओर से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. उनकी चुप्पी ने इस पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है. अगर पत्र असली है, तो यह भाजपा के अंदरूनी मतभेदों की ओर इशारा कर सकता है. लेकिन अगर यह फर्जी है, तो यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है.

प्रेस वार्ता में गणेश गोदियाल ने इस मामले की SIT जांच की मांग की है. लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि यह मांग निष्पक्ष जांच के लिए है या फिर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति. क्योंकि बिना प्रमाणिकता के किसी पत्र को आधार बनाकर जांच की मांग करना भी राजनीतिक दांव माना जा रहा है.

भाजपा की चुप्पी से बढ़ी हलचल

इस पूरे मामले में अब तक पुष्कर सिंह धामी या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. यही वजह है कि अटकलों का बाजार और गर्म हो गया है. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भाजपा इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करेगी, जिसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकती है.

चिलचिलाती गर्मी में नहीं होना पड़ेगा परेशान, उत्तराखंड को केंद्र से मिली 150 MW अतिरिक्त बिजली

फिलहाल, उत्तराखंड की राजनीति में यह मुद्दा पूरी तरह छाया हुआ है. आरोप-प्रत्यारोप के बीच आम लोगों के मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है. जब तक इस वायरल पत्र की प्रमाणिकता सामने नहीं आती, तब तक यह कहना गलत नहीं होगा कि सियासत के इस शोर में सच कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है.

और पढ़ें
Published at : 01 May 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
BJP UTTARAKHAND NEWS CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में लेटर बम! धामी सरकार पर कांग्रेस का वार, असली-नकली पर उठा सवाल
उत्तराखंड में लेटर बम! धामी सरकार पर कांग्रेस का वार, असली-नकली पर उठा सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कुमार विश्वास और AAP नेताओं को कोर्ट में पेश होने का आदेश, क्या है मामला?
कुमार विश्वास और AAP नेताओं को कोर्ट में पेश होने का आदेश, क्या है मामला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केदारनाथ में VIP दर्शन पर बवाल, तीर्थपुरोहितों का फूटा गुस्सा, BKTC अध्यक्ष के खिलाफ लगे नारे
केदारनाथ में VIP दर्शन पर बवाल, तीर्थपुरोहितों का फूटा गुस्सा, BKTC अध्यक्ष के खिलाफ लगे नारे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल एक पक्ष के द्वारा नमाज पढ़ने के लिए नहीं किया जा सकता', HC की टिप्पणी
'सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल एक पक्ष के द्वारा नमाज पढ़ने के लिए नहीं किया जा सकता', HC की टिप्पणी
Advertisement

वीडियोज

Iran US War: ईरान पर हमले की तैयारी! अमेरिका तैनात करेगा 'Dark Eagle' हाइपरसोनिक मिसाइल! | Trump
Iran US War: Trump के हाथ में Assault Rifle और Iran को सीधी धमकी!| IRGC | Abbas Araghchi | Mojtaba
Bengal EVM Controversy | EVM Tampering: EC ने दी सफाई, 'EVM नहीं, पोस्टल बैलेट का काम था!
Breaking News | Kolkata High Tension: TMC का स्ट्रॉन्ग रूम पर पहरा! 4 मई से पहले हाई-वोल्टेज ड्रामा!
Bengal EVM Controversy | EVM Tampering: दीदी का पारा हाई, BJP-TMC गुस्से से लाल! | EC | Bhawanipur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
US Tariffs on Euro Car and Truck: यूएस ने अब इस देश के कार-ट्रक पर लगाया 25% टैरिफ, ट्रंप बोले- ट्रेड डील का नहीं कर रहा था पालन
यूएस ने अब इस देश के कार-ट्रक पर लगाया 25% टैरिफ, ट्रंप बोले- ट्रेड डील का नहीं कर रहा था पालन
महाराष्ट्र
बंगाल में फिर TMC या इस बार BJP? प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'भारतीय जनता पार्टी ने सब...'
बंगाल में फिर TMC या इस बार BJP? प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'भारतीय जनता पार्टी ने सब...'
आईपीएल 2026
MS Dhoni कब खेलेंगे IPL 2026 का अपना पहला मैच? CSK के कोच से मिला जवाब
MS Dhoni कब खेलेंगे IPL 2026 का अपना पहला मैच? CSK के कोच से मिला जवाब
बॉलीवुड
'हेरा फेरी' के कॉपीराइट मामले में शिकायत दर्ज, फिरोज नाडियालवाला ने लगाए करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप
'हेरा फेरी' के कॉपीराइट मामले में शिकायत दर्ज, फिरोज नाडियालवाला ने लगाए करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Hike: कमर कस लें, पेट्रोल-डीजल के दाम जल्द बढ़ने को हैं... सरकार ने कही ये बात
Petrol-Diesel Price Hike: कमर कस लें, पेट्रोल-डीजल के दाम जल्द बढ़ने को हैं... सरकार ने कही ये बात
चुनाव 2026
Assembly Election Results 2026 Live : बंगाल में EVM स्ट्रांगरूम खोलने पर 6 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, बीजेपी नेता की शिकायत पर एक्शन
LIVE: बंगाल में EVM स्ट्रांगरूम खोलने पर 6 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, बीजेपी नेता की शिकायत पर एक्शन
Parenting
Parenting Tips: स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
बिहार
CM सम्राट चौधरी बोले- 'कुछ लोगों का पिडंदान शुरू हो गया, आगे…', मठ की जमीन पर भी दिया बड़ा बयान
CM सम्राट चौधरी बोले- 'कुछ लोगों का पिडंदान शुरू हो गया, आगे…', मठ की जमीन पर भी दिया बड़ा बयान
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Embed widget