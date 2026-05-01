हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में 2 मई को बजेगा आपदा अलर्ट का सायरन, मोबाइल पर आएगा चेतावनी का संदेश!

उत्तराखंड में 2 मई को बजेगा आपदा अलर्ट का सायरन, मोबाइल पर आएगा चेतावनी का संदेश!

Uttarakhand Disaster Alert: उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन, भूकंप और बादल फटने जैसी आपदाएं आम हैं. अब सरकार चाहती है कि किसी भी वास्तविक संकट से पहले लोगों तक चेतावनी समय पर और प्रभावी ढंग से पहुंचे.

By : दानिश खान | Updated at : 01 May 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में अगर 2 मई 2026 को आपके मोबाइल पर अचानक कोई चेतावनी संदेश आए और फोन जोर से बजने लगे, तो घबराइए मत. यह कोई वास्तविक आपदा की सूचना नहीं, बल्कि सरकार का एक नियोजित परीक्षण है. उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) ने बुधवार को एक प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), भारत सरकार के सहयोग से 2 मई को राज्यभर में सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम (CBS) के माध्यम से एक परीक्षण अलर्ट भेजा जाएगा.

उत्तराखंड पहाड़ी और आपदा-संवेदनशील राज्य है. बाढ़, भूस्खलन, भूकंप और बादल फटने जैसी आपदाएं यहां आम हैं. ऐसे में सरकार चाहती है कि किसी भी वास्तविक संकट से पहले लोगों तक चेतावनी समय पर और प्रभावी ढंग से पहुंचे. USDMA का कहना है कि इस परीक्षण का मकसद यह जांचना है कि आपातकालीन सूचना प्रसारण तंत्र कितना दुरुस्त है. संदेश सही समय पर पहुंच रहा है या नहीं, किन इलाकों में नेटवर्क कमजोर है, और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है.

किसे मिलेगा यह अलर्ट?

यह परीक्षण संदेश राज्य के विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (Telecom Service Providers) के नेटवर्क पर आने वाले सभी मोबाइल उपयोगकर्ताओं को मिल सकता है. संदेश अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में भेजा जाएगा. अंग्रेजी में संदेश कुछ इस प्रकार होगा, "India launches Cell Broadcast using indigenous technology for instant disaster alerting service for its citizens... This is a test message. Ministry of Home Affairs." हिंदी में लिखा होगा भारत द्वारा स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए अपने नागरिकों के लिए त्वरित आपदा चेतावनी सेवा हेतु सेल ब्रॉडकास्ट का शुभारंभ...यह एक परीक्षण संदेश है.

क्या करें जब अलर्ट आए?

USDMA ने स्पष्ट किया है कि इस परीक्षण अलर्ट पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है. न घर छोड़ें, न भागें, न अफवाह फैलाएं. बस इसे एक तकनीकी परीक्षण समझें और सामान्य जीवन जारी रखें.

यूपी 2027 चुनाव में सीएम योगी नहीं होंगे BJP का चेहरा! अखिलेश यादव के दावे ने मचाई खलबली

असली अलर्ट आए तो?

प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में जब भी कोई वास्तविक आपदा का खतरा होगा, तब भी इसी प्रणाली से अलर्ट जारी किया जाएगा. लेकिन उसमें "परीक्षण संदेश" नहीं लिखा होगा. ऐसे किसी भी वास्तविक अलर्ट को गंभीरता से लेना होगा और प्रशासन के निर्देशों का तत्काल पालन करना होगा.

USDMA का यह कदम राज्य की आपदा तैयारी को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश है. CBS प्रणाली के जरिए आपातकाल में प्रशासन और जनता के बीच बेहतर तालमेल बन सकेगा. अधिकारियों का कहना है कि समय-समय पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते रहेंगे, ताकि जब जरूरत पड़े तो कोई भी नागरिक अनजान न रहे.

केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़, एक सप्ताह में जमा हुआ 1000KG प्लास्टिक कचरा

Published at : 01 May 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS Uttarakhand Disaster Alert
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाबा केदार के भक्तों की ये कैसी आस्था? एक सप्ताह में ही धाम में कर दिया इतना कचरा
बाबा केदार के भक्तों की ये कैसी आस्था? एक सप्ताह में ही धाम में कर दिया इतना कचरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटी बचाओ की जगह बेटा बचाओ ना हो जाए...', महिला आरक्षण पर राजा भैया की बात पर क्यों हंसा सदन?
'बेटी बचाओ की जगह बेटा बचाओ ना हो जाए...', महिला आरक्षण पर राजा भैया की बात पर क्यों हंसा सदन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: चिराग पासवान की पार्टी के मंच पर नजर आईं मुख्तार अंसारी की मुंह बोली बहन, यूपी में हलचल तेज
चिराग पासवान की पार्टी के मंच पर नजर आईं मुख्तार अंसारी की मुंह बोली बहन, यूपी में हलचल तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कमर्शियल गैस के दाम 993 रुपये बढ़े, अखिलेश यादव बोले- भाजपाईयों ने बहुत एहसान कर दिया है...
गैस के दाम 993 रुपये बढ़े, अखिलेश यादव बोले- भाजपाईयों ने बहुत एहसान कर दिया है...
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
पंजाब
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
इंडिया
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
फूड
Lemon Ice Tea Recipe: घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ
घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ
नौकरी
क्या मजदूरों की भी नौकरी छीन सकता है AI, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
क्या मजदूरों की भी नौकरी छीन सकता है AI, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget