उत्तराखंड में 2 मई को बजेगा आपदा अलर्ट का सायरन, मोबाइल पर आएगा चेतावनी का संदेश!

उत्तराखंड में अगर 2 मई 2026 को आपके मोबाइल पर अचानक कोई चेतावनी संदेश आए और फोन जोर से बजने लगे, तो घबराइए मत. यह कोई वास्तविक आपदा की सूचना नहीं, बल्कि सरकार का एक नियोजित परीक्षण है. उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) ने बुधवार को एक प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), भारत सरकार के सहयोग से 2 मई को राज्यभर में सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम (CBS) के माध्यम से एक परीक्षण अलर्ट भेजा जाएगा.

उत्तराखंड पहाड़ी और आपदा-संवेदनशील राज्य है. बाढ़, भूस्खलन, भूकंप और बादल फटने जैसी आपदाएं यहां आम हैं. ऐसे में सरकार चाहती है कि किसी भी वास्तविक संकट से पहले लोगों तक चेतावनी समय पर और प्रभावी ढंग से पहुंचे. USDMA का कहना है कि इस परीक्षण का मकसद यह जांचना है कि आपातकालीन सूचना प्रसारण तंत्र कितना दुरुस्त है. संदेश सही समय पर पहुंच रहा है या नहीं, किन इलाकों में नेटवर्क कमजोर है, और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है.

किसे मिलेगा यह अलर्ट?

यह परीक्षण संदेश राज्य के विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (Telecom Service Providers) के नेटवर्क पर आने वाले सभी मोबाइल उपयोगकर्ताओं को मिल सकता है. संदेश अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में भेजा जाएगा. अंग्रेजी में संदेश कुछ इस प्रकार होगा, "India launches Cell Broadcast using indigenous technology for instant disaster alerting service for its citizens... This is a test message. Ministry of Home Affairs." हिंदी में लिखा होगा भारत द्वारा स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए अपने नागरिकों के लिए त्वरित आपदा चेतावनी सेवा हेतु सेल ब्रॉडकास्ट का शुभारंभ...यह एक परीक्षण संदेश है.

क्या करें जब अलर्ट आए?

USDMA ने स्पष्ट किया है कि इस परीक्षण अलर्ट पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है. न घर छोड़ें, न भागें, न अफवाह फैलाएं. बस इसे एक तकनीकी परीक्षण समझें और सामान्य जीवन जारी रखें.

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असली अलर्ट आए तो?

प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में जब भी कोई वास्तविक आपदा का खतरा होगा, तब भी इसी प्रणाली से अलर्ट जारी किया जाएगा. लेकिन उसमें "परीक्षण संदेश" नहीं लिखा होगा. ऐसे किसी भी वास्तविक अलर्ट को गंभीरता से लेना होगा और प्रशासन के निर्देशों का तत्काल पालन करना होगा.

USDMA का यह कदम राज्य की आपदा तैयारी को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश है. CBS प्रणाली के जरिए आपातकाल में प्रशासन और जनता के बीच बेहतर तालमेल बन सकेगा. अधिकारियों का कहना है कि समय-समय पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते रहेंगे, ताकि जब जरूरत पड़े तो कोई भी नागरिक अनजान न रहे.

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