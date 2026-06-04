तेज आंधी और बारिश से नोएडा में परेशानी, 400 पेड़ गिरे, कई जगह लंबा जाम, प्रशासन ने की ये अपील

नोएडा और आसपास के इलाकों में गुरुवार (4 जून) शाम आई तेज आंधी, तूफान और बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. मौसम के अचानक बदले मिजाज के कारण शहर के कई हिस्सों में पेड़ और बड़ी-बड़ी शाखाएं टूटकर सड़कों पर गिर गईं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक तेज हवाओं और बारिश की वजह से करीब 400 पेड़ गिर गए, जिससे कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को लंबा जाम झेलना पड़ा.

कई सेक्टरों में सड़कों पर गिरे पेड़

आंधी के बाद नोएडा के अलग-अलग सेक्टरों से पेड़ गिरने की खबरें सामने आईं. कई मुख्य सड़कों पर पेड़ और शाखाएं गिरने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई. दफ्तरों से घर लौट रहे लोगों को रास्ते में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. कुछ इलाकों में वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ा.

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स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने तुरंत राहत और सफाई अभियान शुरू कर दिया. प्राधिकरण की कई टीमें शहर के विभिन्न सेक्टरों में पहुंचीं और सड़कों पर गिरे पेड़ों व शाखाओं को हटाने का काम शुरू किया. अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है और जहां भी अवरोध मिल रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जा रहा है.

रात तक सामान्य स्थिति बहाल करने का लक्ष्य

प्राधिकरण का कहना है कि राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी है. कोशिश की जा रही है कि रात तक प्रमुख सड़कों और आवासीय क्षेत्रों से गिरे हुए पेड़ों और शाखाओं को पूरी तरह हटा दिया जाए ताकि यातायात और अन्य गतिविधियां सामान्य हो सकें. इसके साथ ही स्वच्छता और जल निकासी से जुड़ी टीमें भी सक्रिय हैं.

प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की

तेज हवाओं के कारण कई जगह बिजली के तारों और खंभों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे टूटे हुए पेड़ों, लटकती शाखाओं और बिजली के तारों से दूर रहें.

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किसी भी आपात स्थिति में संबंधित विभागों को तुरंत सूचना देने को कहा गया है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव की संभावना जताई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.