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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAligarh News: अलीगढ़ में खाकी हुई शर्मसार! नाबालिग से रेप के आरोप में सिपाही गिरफ्तार

Aligarh News: अलीगढ़ में खाकी हुई शर्मसार! नाबालिग से रेप के आरोप में सिपाही गिरफ्तार

Aligarh News In Hindi: अलीगढ़ में तैनात यूपी पुलिस के एक सिपाही को नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पीड़िता को सोशल मीडिया के जरिए बहला-फुसलाकर अलीगढ़ बुलाने का आरोप है.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 04 Jun 2026 10:33 PM (IST)
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अलीगढ़ में पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है. जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले एक पुलिसकर्मी पर ही नाबालिग से रेप का आरोप लगा है. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी सिपाही अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी में तैनात इंस्पेक्टर का चालक बताया जा रहा है. घटना सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर जिले के थाना डिबाई क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग की पहचान सोशल मीडिया के जरिए अलीगढ़ में तैनात सिपाही नरेश से हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती रही, लेकिन धीरे-धीरे आरोपी ने का भरोसा जीत लिया और उसे अपने प्रभाव में ले लिया.

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बहला-फुसलाकर अलीगढ़ बुलाने का आरोप

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सिपाही ने को बहला-फुसलाकर अलीगढ़ आने के लिए तैयार किया. आरोप है कि जब अलीगढ़ पहुंची तो सिपाही उसे थाना क्वार्सी क्षेत्र के एक होटल में ले गया. वहां उसने को करीब दो दिनों तक अपने पास रखा.

पीड़िता के मुताबिक इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ रेप किया. इतना ही नहीं, उसने पर मानसिक दबाव भी बनाया ताकि वह किसी को घटना की जानकारी न दे सके और न ही किसी से संपर्क कर पाए.

बेटी के लापता होने से परेशान हुए परिजन

उधर, के अचानक घर से गायब होने के बाद परिवार की चिंता बढ़ गई. परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. काफी खोजबीन के बाद परिवार ने 30 मई 2026 को थाना डिबाई में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने की तलाश शुरू कर दी. मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी माध्यमों से उसकी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा था. इसी बीच करीब दो दिन बाद किसी तरह अपने घर पहुंच गई.

घर पहुंचने पर बताई आपबीती

परिजनों के अनुसार घर लौटने के बाद काफी डरी हुई और मानसिक रूप से परेशान दिखाई दे रही थी. परिवार को किसी अनहोनी की आशंका हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों और विशेषज्ञों की मौजूदगी में की काउंसिलिंग कराई.

काउंसिलिंग और पूछताछ के दौरान ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी. उसने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए सिपाही ने उसे अपने झांसे में लिया और फिर अलीगढ़ बुलाकर होटल में रखा. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.

के बयान के बाद थाना डिबाई पुलिस ने आरोपी सिपाही नरेश के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी में तैनात है और एक इंस्पेक्टर के चालक के रूप में काम कर रहा है. इसके बाद पुलिस ने अलीगढ़ पुलिस के सहयोग से दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

अलीगढ़ पहुंचकर पुलिस ने किया गिरफ्तार

डिबाई थाना पुलिस की टीम 2 जून को अलीगढ़ पहुंची. स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी सिपाही को हिरासत में लिया गया और बाद में औपचारिक गिरफ्तारी की गई. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जानकारी जुटाई जा सके.

जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की कोई भूमिका तो नहीं रही. यदि जांच में किसी और की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अब उस होटल की भी जांच कर रही है जहां आरोपी ने को ठहराया था. अधिकारियों का कहना है कि यह देखा जा रहा है कि होटल प्रबंधन ने पहचान संबंधी नियमों का पालन किया था या नहीं.

यदि जांच में यह पाया गया कि होटल संचालकों ने बिना उचित दस्तावेजों के नाबालिग को ठहरने की अनुमति दी या घटना की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को सूचित नहीं किया, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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आरोपी सिपाही निलंबित, विभागीय जांच शुरू

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. क्षेत्राधिकारी धनंजय सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है. 

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Published at : 04 Jun 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Aligarh News RAPE CASE
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