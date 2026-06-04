FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप का बदला नियम, पहली बार इस तरह होंगे मैच; कोच ने जताई नाराजगी
FIFA World Cup 2026 New Rule: फीफा वर्ल्ड कप के लिए इस बार ऐसा नियम लाया गया है, जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला. इस नियम पर कोच ने नाराजगी भी जताई है.
FIFA World Cup 2026 Hydration Break Rule: फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. 90 मिनट का फुटबॉल मैच 45-45 मिनट के दो हाफ में खेला जाता है. दोनों हाफ के बीच में अधिकतम ब्रेक 15 मिनट का होता है, लेकिन आगामी फुटबॉल वर्ल्ड कप में इस नियम के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.
पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के हर मैच में 2 हाइड्रेशन ब्रेक होंगे. दोनों हाफ में 1-1 ब्रेक होगा. दोनों ब्रेक क्रमश: पहले हाफ के 22वें मिनट और दूसरे हाफ के 67वें मिनट पर होंगे. यह ब्रेक अनिवार्य होंगे, फिर चाहें मौसम कैसा भी हो. ब्रेक वाले इस नियम पर USA के कोच मौरिसियो पोचेटिनो (Mauricio Pochettino) ने नाराजगी जताई है.
मौरिसियो पोचेटिनो ने ब्रेक को लेकर कहा, "सही बताऊं, तो मुझे पसंद नहीं आया (ब्रेक). मुझे इसलिए पसंद नहीं आया कि आप इससे खेल का रिदम खराब कर सकते हैं. मैं समझता हूं कि जब आप खुले स्टेडियमों में खेलते हैं, तो शायद हमें खिलाड़ियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है. लेकिन इस तरह के स्टेडियम (अटलांटा का स्टेडियम) में जब तापमान 21, 22, 23 डिग्री सेल्सियस होता है, तो मुझे लगता है कि खेलने के लिए यह बिल्कुल सही समय और मौसम है. मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन यह नया नियम है जिसे हमें अपनाना होगा."
3-3 मिनट के होंगे ब्रेक
दोनों ही हाइड्रेशन ब्रेक 3-3 मिनट के होंगे. इन ब्रेक्स के साथ फुटबॉल का खेल बास्केटबॉल और अमेरिकी फुटबॉल के जैसे दिखने लगेगा. इस तरह कोच के पास मैच के बीच खिलाड़ियों के बातचीत करने का मौका है. इस बातचीत के जरिए कोच और खिलाड़ी खेल को आगे बढ़ाने के लिए नए प्लान बना सकते हैं.
खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए किया गया फैसला
नियम के पीछे फीफा का तर्क सीधा है. उत्तरी गर्मी (Northern Summer) के दौरान अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होने वाले मैचों के कारण, गर्मी से बचाव और खिलाड़ियों की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई है. व्यक्तिगत रेफरी पर निर्णय छोड़ने के बजाय फीफा ने एक जैसा नजरिया अपनाने का विकल्प चुना है. अब यह रेफरी पर निर्भर नहीं करेगा कि ब्रेक लेना है या नहीं.
3 मिनट के ब्रेक से 624 मिनट लगेंगे एक्स्ट्रा
टूर्नामेंट में कुल 104 मैच खेले जाने हैं. सभी मैचों में होने वाले 2 ब्रेक की वजह से कुल 624 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा. इसको घंटो में देखा जाए तो यह करीब 10.4 घंटे होते हैं, इतनी देर में फुटबॉल के तकरीबन 7 मैच हो जाएगे.
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