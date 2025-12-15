उत्तराखंड में ठंड धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगी है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले चार से पांच दिनों में प्रदेशभर में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है. इसका सीधा असर रात के तापमान पर पड़ेगा और रातें पहले के मुकाबले ज्यादा सर्द हो जाएंगी. हालांकि दिन के समय तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलती रहेगी.

मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदलते पैटर्न का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. सर्दियों के मौसम में होने वाली बारिश में भारी कमी आई है, जिसका असर तापमान पर भी पड़ रहा है. बारिश की कमी के कारण मैदानों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है. ठंड तो बढ़ रही है, लेकिन नमी न होने के कारण इसका असर ज्यादा चुभन भरा महसूस हो रहा है.

आने वाले दिनों में शुष्क रहेगा मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि इस पूरे सप्ताह राज्य में बारिश के कोई खास आसार नहीं हैं. आने वाले दिनों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा. हालांकि पर्वतीय इलाकों में हल्के मौसम परिवर्तन की संभावना जताई गई है. रविवार को देहरादून में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा. यही स्थिति प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी देखने को मिली, जहां दिन गर्म और रातें ठंडी रहीं.

पर्वतीय जिलों में बदल सकता है मौसम

आज की बात करें तो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पर्वतीय जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. इसके अलावा 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है. इससे ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं. हालांकि मैदानी जिलों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा.

आगे के पूर्वानुमान पर नजर डालें तो 20 दिसंबर तक प्रदेशभर में मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई गई है. ऐसे में ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन बारिश या व्यापक बर्फबारी के आसार फिलहाल नहीं हैं. मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि रात के समय ठंड से बचाव के लिए जरूरी सावधानी बरतें, खासकर बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें.