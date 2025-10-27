उत्तराखंड: कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ की मोटी परत से ढकी देवताल झील, तापमान में भारी गिरावट

पिथौरागढ़ जिले में भारत-चीन सीमा से सटे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस समय भीषण ठंड का प्रकोप जारी है, 18 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध देवताल झील ठंड के कारण पूरी तरह जम चुकी है. बर्फ की मोटी परत से ढकी यह झील अब सफेद चादर ओढ़े एक अद्भुत प्राकृतिक नजारा पेश कर रही है.

हाल ही में ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, इसी के चलते देवताल झील के साथ ही आसपास के जल स्रोत भी जम गए हैं. झील का पारदर्शी पानी अब बर्फ में तब्दील हो चुका है, सर्द हवाओं और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच झील का दृश्य मन को मोह लेने वाला है.

पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र

इन दिनों कई पर्यटक यहां पहुंचकर इस अनोखे दृश्य का आनंद उठा रहे हैं. हालांकि, देवताल क्षेत्र भारत-चीन सीमा से सटा होने के कारण यहां आने के लिए पर्यटकों को इनर लाइन परमिट लेना अनिवार्य है. स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बाद ही लोग यहां तक पहुंच सकते हैं.

सर्दियों में बढ़ी झील की खूबसूरती

स्थानीय निवासियों के अनुसार, सर्दियों में देवताल झील की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है, नीले आसमान के नीचे बर्फ से ढकी झील का दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है. ठंड की मार झेलते हुए भी लोग यहां प्रकृति के इस अद्भुत नजारे को कैमरे में कैद करने से नहीं चूक रहे हैं. देवताल झील का यह मनमोहक दृश्य न सिर्फ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है, बल्कि यह हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता और कठोर मौसम के अद्भुत संगम का प्रतीक भी है.