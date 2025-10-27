देहरादून: छठ पूजा की तैयारियां पूरी, DJ और पटाखों पर सख्त रोक, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक प्लान

छठ महापर्व पर इस बार घाटों पर डीजे और आतिशबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. भीड़भाड़ के कारण भगदड़ की आशंका को देखते हुए पुलिस ने यह निर्णय लिया है. साथ ही 27 और 28 अक्तूबर के लिए विशेष यातायात प्लान भी जारी किया गया है.

पुलिस ने सात नए स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की है. प्रेमनगर, मालदेवता, चंद्रबनी, नेहरू कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों में छठ पूजा का आयोजन होगा. सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मियों के साथ एसडीआरएफ और जल पुलिस को घाटों पर तैनात किया जाएगा.

ट्रैफिक प्लान और पार्किंग व्यवस्था

गलत पार्किंग करने पर 1200 रुपये का चालान और वाहन टो करने की कार्रवाई होगी. इसके लिए दो क्रेन भी लगाई गई हैं. सेलाकुई, झाझरा, प्रेमनगर और दून शहर से आने वालों के लिए सुभारती कॉलेज, उत्तरांचल विवि के पास, नंदा की चौकी और आसन नदी के किनारे पार्किंग बनाई गई है. वहीं मालदेवता, रायपुर और बालावाला क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालु मालदेवता रोड पर वाहन खड़ा कर सकेंगे.

श्रद्धालुओं से अपील और भारी वाहनों पर रोक

आईएसबीटी, क्लेमेंटटाउन और मोहब्बेवाला क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए चंद्रबनी हाट बाजार मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है. भारी वाहनों को धूलकोट तिराहे से सिंघनीवाला की ओर डायवर्ट किया जाएगा. एसएसपी अजय सिंह ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि छठ पूजा के दौरान निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. उन्होंने बताया कि सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके